Almoço de Natal: mesas para te inspirar

Depois de tanto nos cercar de inspirações natalinas com ideias para mesas temáticas e repletas de afeto, está chegando o dia de colocarmos tudo em prática. Nas vésperas do Natal, muitas casas já estão nos preparativos celebrar a ceia e, no dia seguinte, dois grandes momentos ao redor da mesa também marcam a data: café da manhã e almoço com a família reunida.

Trouxe produções para te ajudar na montagem dessa mesa de almoço do dia 25 de Dezembro: uma mais criativa e outra repleta de elegância. Vamos conferir?

Na primeira proposta, a cartela de cores escolhida foi o branco e vermelho, mesclando listras e xadrez. Essa brincadeira de misturar padronagens já dá um toque criativo na produção que foge do óbvio. Para chegar nesse resultado, busquei no meu acervo tudo o que tinha com as cores, inclusive adornos natalinos, como pelúcias e porcelanas para preencher o centro de mesa. Te convido a fazer o mesmo, ou seja, na hora de montar a mesa, dê um passeio pela casa buscando objetos que possam vir a completar sua decoração. Costuma dar super certo!

Entradinha individual

O ponto alto e charme dessa produção está na personalização do menu, em que servimos massas de almoço e, de entrada, os frios de forma individual já no prato da mesa posta. Cada convidado, ao sentar, pode se deliciar na mini barquinha com queijos, embutidos e frutas. Ideia simples e de grande efeito, que complementei ao forrar com um guardanapo de papel temático e biscoito natalino.

Legenda: É nos detalhes preciosos e pensados para encantar que depositamos o carinho no receber bem

Como sempre gosto de falar aqui, não há regras de etiqueta em produções de mesas preparadas no nosso lar para pessoas especiais e íntimas. Nossa preocupação deve ser abrir as portas e fazer com que cada convidado sinta-se abraçado e, acredite, a mesa tem esse poder.

Ao montar a proposta para dez lugares, precisei usar as duas mesas da casa e, ainda, jogos americanos em uma e toalha de mesa em outra, apenas seguindo a mesma cartela de cores para harmonizar. Observe que as louças são diferentes e os talheres também, mas tudo conversa nas tonalidades.

A estratégia de combinar cores é sempre uma boa dica.

Uma proposta mais clássica

A outra ideia de mesa para o almoço de Natal é uma proposta mais clássica, que tem o verde como base nos sousplats, pratos e taças. A cor mais sóbria e os detalhes no modo de posicionar as peças, como guardanapos, combo de taças para água e até o uso de descanso de talheres, torna essa produção de mesa mais classuda.

Assim como a primeira sugestão, essa também foi pensada para um momento em que o buffet está servido no balcão e o convidado se levanta para buscar a comida. Inclusive, é nesse momento em que o descanso de talheres entra em cena: ao levantar e levar o prato para se servir, os talheres ficam posicionados nessa peça, proporcionando mais praticidade.

Nas duas produções, usei velas no centro de mesa e isso independe de ser um evento diurno ou noturno. Já comentei também, em outra coluna, sobre a sensação de aconchego que acender velas em plena luz do dia pode proporcionar às produções de mesas postas.

No Natal, em especial, o que desejamos é sempre muita luz aos que compartilham daquele momento especial da refeição com a gente e ao novo ano que está chegando. Espero que essa temporada de inspirações por aqui tenha atravessado essa tela e feito parte de momentos de confraternização na sua casa com cor e amor, como os momentos ao redor da mesa devem ser.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora