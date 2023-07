Dicas de atividades para férias escolares serem divertidas e cheias de memórias afetivas

Chegaram as tão esperadas férias para os pequenos. Eles contam os dias para chegar esse período de lazer integral, longe das obrigações escolares. O desafio para os pais, é administrar o tempo para dedicar um momento a mais com as crianças nesse período.

Mas o que fazer para esse momento que deve ser prazeroso não ficar estressante?

Pode-se fazer muito em casa mesmo, com simplicidade. Se utilizarmos nossa criatividade e ativarmos nossa criança interior, resgatando as brincadeiras da nossa infância, proporcionaremos memórias afetivas que ficarão marcadas para sempre nos nossos filhos.

Como atender as necessidades das crianças

Gastar energia - atividades como andar de bicicleta, jogar bola, passeios no parque, piqueniques, pega-pega, esconde- esconde, caminhadas ou brincadeiras em áreas abertas, permitem que as crianças gastem energia e tenham contato com a natureza, além de proporcionar uma pausa no ambiente de casa.

Socialização - chamar os vizinhos, primos, amigos da escola para brincar em casa, no prédio, na pracinha. Pais e mães também podem combinar encontros com amigos que tenham filhos, para que as crianças possam brincar juntas. Isso não apenas proporciona companhia para os pequenos, como um momento de trocas de experiências entre os adultos.

Conexão com os pais – fazer cabaninha, cineminha em casa, contação de histórias com fantoches, caça ao tesouro, cozinhar juntos, são lembranças eternas para as crianças.

Criatividade - fazer experimentos, como criar vulcões de bicarbonato de sódio, fazer slime ou massinha caseira, criar um arco-íris usando um copo de água e uma lanterna, desenvolvem a curiosidade das crianças.

Habilidades cognitivas – atividades como jogos de tabuleiro, livrinhos infantis, desenhos, trabalhos manuais, pinturas a dedo, argilas, blocos de construção, artesanato, desenvolvem habilidades como atenção, coordenação motora, concentração, memória.

Limites importantes- Estabeleça limites para o tempo de tela, pois é natural que as crianças queiram passar mais tempo na tv, celular e jogos virtuais durante as férias. Outro limite importante é em relação ao horário de dormir e acordar. Claro que podemos flexibilizar um pouco mais esses horários nesse período, porém, não devemos relaxar totalmente, pois manter a rotina é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças, além de facilitar no processo de retorno às aulas.

Buscar programas de férias locais – Aproveite, sempre há programações infantis gratuitas em praças, shoppings, igrejas e universidades que além de entreter as crianças, facilita a socialização com outras crianças da mesma idade.

Férias é momento de ócio

Ressalto que as férias são um espaço para leveza na rotina dos dias. O ócio é importante para a expressão da criatividade das crianças. Portanto, precisamos também ser espontâneos e flexíveis com o planejamento do período.

Os pais podem montar junto com os pequenos um quadro de férias, fazendo com que eles próprios opinem sobre as atividades que queiram desenvolver.

Todas essas atividades lúdicas são fundamentais para o amadurecimento e desenvolvimento psíquico infantil. O envolvimento da família é imprescindível, pois além de fortalecer os vínculos afetivos, esses momentos juntos, são importantes, para a expressão de sentimentos, validação e construção de regras e valores de vida para os pequenos.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora