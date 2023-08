Cinco dicas para ajudar a controlar a ansiedade de uma criança

Recentemente escrevi sobre como identificar a ansiedade normal ou patológica dos pequenos. Uma vez consciente do que se passa com a criança, ajudá-la a controlar a ansiedade, requer um cuidado delicado e muita atenção aos sinais que está demonstrando. Os adultos devem mostrar-se disponíveis para ouvir as crianças sem julgamento, para que elas se sintam à vontade para expressar sentimentos.

Sugestões que ajudam a reduzir a ansiedade:

Proporcione uma exposição gradativa

Quando estamos diante de uma criança com ansiedade, é natural e tentador ajudarmos a evitar o contato com o estímulo causador da ansiedade. Porém, o que a ajudará, será exatamente o contrário. Devemos dividir em “pequenas porções” a situação em que a criança está com dificuldade e estimulá-la a enfrentar, elogiando e reforçando cada pequeno avanço, antes de passar para o próximo desafio.

Para uma criança com ansiedade em relação à socialização, por exemplo, deve ser estimulado que ela participe de um encontro com dois amiguinhos, antes de se expor a uma festa com mais pessoas.

Crie uma caixinha de preocupações

Uma atividade prática que ajuda muito nesse processo, é pedir para a criança escrever ou desenhar seus pensamentos e colocá-los em uma caixinha diariamente, essa técnica o ajudará a observar o que lhe deixa ansioso, além de ajudar a encorajá-lo.

Ajude a construir “pensamentos felizes”

Dizer para a criança afirmações positivas diariamente antes de dormir e ao acordar, ajuda a organizar seus pensamentos e o ensina a substituir pensamentos negativos e focar em pensamentos mais positivos. Dessa forma, os pais estarão auxiliando na restruturação cognitiva, ensinando que são elas quem comandam seus pensamentos, e que se os mudarmos, mudaremos as emoções associadas a eles.

Prepare para as situações que provocam ansiedade

Chegar mais cedo nos lugares, explicar o que irá acontecer no evento, caso a ansiedade seja por situações sociais. Preparar a criança com antecedência para possíveis situações de ansiedade ajuda a lidar melhor e até a prevenir crises. Reforçar sua conduta de enfrentamento também é importante.

Técnicas de respiração e relaxamento

Ensine técnicas de respiração e relaxamento adequados à idade de cada criança. Respirar profundamente ajuda a criança que está ansiosa a desviar a atenção para o movimento de respirar e não para o motivo da preocupação. Isso pode incluir também contar até 10, ou imaginar um lugar calmo e feliz. Estratégias que se utilizam do imaginário, como os poderes de um super-herói, são eficazes com os pequenos.

“Você está seguro, está em casa e onde quer que você esteja, tudo está calmo e está tudo bem”, são exemplos de afirmações que também funcionam, deixando as crianças mais seguras.

Outros cuidados, como manter uma rotina consistente, prática de atividades físicas, manter uma alimentação saudável, limitar o uso de telas e estímulos estressantes, proporcionar passeios e brincadeiras ao ar livre, ajudam a melhorar o humor, prevenindo e reduzindo a ansiedade.

Entretanto, acima de tudo, a presença, apoio e acolhimento dos pais nesse momento são fundamentais para tornar o processo mais leve e todos vencerem essas dificuldades.

Se a ansiedade persistir e estiver prejudicando as atividades do dia a dia da criança, não resista em procurar ajuda profissional para garantir que ela receba o suporte e tratamento necessário.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora