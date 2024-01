4 dicas práticas para lidar com crianças desafiadoras

Recebo cada vez mais famílias buscando ajuda por não saberem como lidar com o comportamento desafiador de seus filhos. Alguns familiares culpam as crianças, outros culpam a si e aos seus companheiros. Quando na verdade a questão é sistêmica. Não há um único motivo, é um funcionamento que se tornou disfuncional na família como um todo.

A boa notícia é que apesar de ser um processo desgastante e desafiador para todos, com algumas estratégias, consistência e paciência, é possível sim promover mudanças positivas no comportamento da criança.

A primeira reflexão que precisamos fazer, é que as crianças precisam de limites para que se sintam seguras. Vamos imaginar, se de repente acordamos em um ambiente completamente escuro. Qual seria nossa primeira ação? Provavelmente ergueríamos as mãos buscando algo para tatearmos, e por mais que ainda não soubéssemos o que fazer, encontrar as paredes, traria um certo “conforto”, por ser limites, por sabermos até onde poderíamos ir.

Quando as crianças fazem birras, gritam, ou querem tudo da forma delas, elas estão procurando esses limites necessários e nós adultos precisamos mostrá-las.

Dicas que ajudam no manejo dos comportamentos desafiadores:

Reunião familiar

Ao invés de encontrar culpados, o que a família deve fazer é uma reunião familiar para conversar sobre os comportamentos que estão incomodando. Os pais devem dizer para a criança o que não está certo em seu comportamento, já a criança deve pontuar para os pais o que não está gostando. Comuniquem-se de forma clara, com o objetivo de organizar e encontrar formas de resolver. É hora de ter uma conversa franca, realista e depois se organizar em busca de soluções.

Definir regras e combinados

Após essa conversa, é hora definir regras. Comece aos poucos, limite para até 4 combinados, no máximo, para iniciar. Filtre da conversa os comportamentos que mais estão incomodando e crie as regras. Exemplo: se a criança precisa tomar banho antes de dormir, combine com a criança e não ceda. Observe também como você maneja a situação e se for necessário, mude seu posicionamento até na forma de falar. Não pergunte “vamos tomar banho?” Seja mais firme e afirme: “agora, como combinamos, vamos tomar banho”. Liste situações palpáveis, concretas e seja consistente. Se a regra for "ninguém mais grita aqui em casa", se comprometa também com o processo de mudança. Se a criança for muito pequena, desenhar as regras em uma cartolina ajuda o pequeno a visualizá-las.

Muita paciência

Não aja com agressividade ou impulso – Sei que é difícil, mas devemos aprender a ser firmes sem gritar ou agir impulsivamente. Entendo que nossa tendência é agir como fomos criados. Mas, como queremos educar uma criança a não gritar, bater ou desafiar se fazemos o mesmo?

Se você estiver muito irritado com o comportamento do filho, deve parar e racionalizar, tentar enxergar o que está por trás desse comportamento da criança. Tomar um copo com água e lavar o rosto. Sair um pouco da situação ajuda.

Reforçar positivamente o comportamento adequado

Isso é uma estratégia comportamental que funciona com todos nós. Se elogiarmos ou bonificarmos um comportamento adequado, a probabilidade desse comportamento se repetir aumenta. Temos que organizar ganhos para quando a criança conseguir um comportamento esperado.

Podemos construir tabelas, colocar estrelinhas, pontuações, adesivos e no final da semana se ela tiver atingindo 70% (setenta por cento) do esperado, poderá escolher algo para fazer em família, um passeio, um filme para assistir, uma sobremesa, etc. Dessa forma, a criança perceberá que está sendo vista pelo seu esforço e comportamento. Cuidado para não cobrar demais, se a meta for muito difícil, pode acabar desmotivando e perde o valor.

Sei que lidar com comportamentos desafiadores é um processo difícil. Mesmo com essas dicas, as crianças vão resistir. Tente adotar a frase “Acolho sempre na raiva e ensino sempre na calma”.

Lembre-se, além de você mesmo manejar seus impulsos, um grande segredo é combinar tudo antes com a criança. A previsibilidade oferece o limite necessário e a consistência é a barreira indispensável para o desenvolvimento saudável do pequeno.

Experimente essas pequenas mudanças, esteja realmente presente para ajudá-lo com o apoio e firmeza, e veja que a criança tenderá a desafiar cada vez menos.

