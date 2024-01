Volta às aulas: 5 dicas para lidar com os desafios

Algumas ficam ansiosas, com medos e inseguranças diante da nova rotina. Independente da faixa etária, os desafios são diversos. Variam desde adaptação ao novo ambiente, pressão com os estudos, preocupações com o desempenho social, o ajuste das telas diante da necessidade dos estudos, bullying, questões de saúde mental e falta de motivação.

Lidar com esses desafios, pode ser uma tarefa desafiadora para pais e cuidadores, mas com uma dose de compreensão, paciência e organização, é possível enfrentar essa retomada de uma maneira mais saudável. Confira algumas dicas que podem ajudar na volta às aulas

Voltem aos poucos para a rotina:

Durante as férias é natural as crianças saírem da rotina, vão dormir tarde e acordam mais tarde, por essa razão o indicado é fazer uma transição de forma gradual. Alguns dias antes do retorno às aulas, coloque as crianças mais cedo para dormir para que despertem mais cedo, assim esse retorno se torna menos estressante.

Organize os horários e cronograma de atividades escolares:

Antes de tudo recomeçar, faça um cronograma junto com a criança, mostre para ela como será sua semana com os horários definidos para escola, estudos, atividades extracurriculares e atividades de lazer. Essa organização ajuda o pequeno a elaborar melhor tudo que acontecerá, ajudando a reduzir a ansiedade.

Organize o material escolar e seu ambiente de estudo:

Convide a criança para organizar todo o material, mochila, lápis, estojo, cadernos, fardamento. Eles adoram. Se possível, organize também um ambiente de estudo, que seja agradável. Se já tiver escrivaninha, organizem as gavetas, retirem tudo que já não serve mais, para abrir espaço para os novos materiais.

Converse com a criança sobre seus medos e ajude a encarar a realidade:

Caso perceba alguma resistência ou insegurança de seus filhos, chame-o para conversar e o escute sem julgamentos. Esse acolhimento, fortalece o vínculo e deve ocorrer durante todo o ano. Deixe claro para seu filho que você o apoia e o ajudará a enfrentar seus problemas. Explique que a criança deve ir à escola, porque é necessário para seu desenvolvimento, ela deve entender que é um ambiente saudável para seu aprendizado.

Oferecer recompensas como presentes ou passeios em troca da criança ir à escola ou realizar atividades, não é saudável.

Liste todas as vantagens da escola

Se você perceber que seu filho está muito ansioso ou com dificuldades para iniciar as aulas. Faça com a criança uma lista com todas as coisas boas que ele pode fazer na escola. Entre elas: Reencontrar os amigos e fazer novas amizades; rever professores queridos ou conhecer novos; se divertir nas aulas de artes, educação física, fazer experimentos, dentre outros.

Lidar com os desafios da volta às aulas requer uma combinação de organização, incentivo e acolhimento. É importante que os pais, educadores e cuidadores estejam presentes e atentos as necessidades emocionais dos pequenos nesse momento. Estar junto, se envolver, se interessar pelas atividades, acompanhar, vibrar com as conquistas, são elementos fundamentais para o enfrentamento desses desafios.

Escutar os medos, duvidas, angústias, ser flexível e criar um ambiente de aprendizado positivo, são atitudes eficazes que amenizam o estresse dos pequenos tornando essa retomada mais leve.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora