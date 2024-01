Veja estas 10 dicas preciosas para conseguir guardar dinheiro em 2024

E nossa última coluna falamos sobre a necessidade de termos um planejamento financeiro para o ano de 2024. Discorremos sobre a importância de termos metas a serem alcançadas ao longo desse ano que se inicia. Porém, como podemos fazer para chegar lá? Quais os passos necessários que posso seguir para alcançar as minhas metas?

Ainda que não seja uma resposta fácil, vamos te ajudar a se organizar com algumas dicas preciosas que podem te ajudar a juntar dinheiro neste ano de 2024.

Importante lembrar que o ato de guardar dinheiro é uma prática financeira fundamental para conquistas de coisas que você deseja ou ainda para momentos de emergência onde você precisa utilizar uma reserva financeira. Então, precisamos de uma estratégia para isso. Vamos lá.

1) Defina suas Metas Financeiras

Defina objetivos claros e alcançáveis para impulsionar sua economia, sem exageros. Por exemplo: estabeleça a meta de juntar 6 mil reais em 1 ano, o que requer economizar 500 reais por mês.

2) Crie um orçamento familiar

Agora que você já tem suas metas, é importante analisar todas as suas receitas e despesas, verificando os gastos desnecessários que podem ser reduzidos ou cortados temporariamente.

3) Cozinhe em casa

Alimentação fora de casa de fato é um vilão do nosso bolso, portanto, a dica é: cozinhe em casa e leve marmita para o seu trabalho, pois isso fará com que você economize muito mais do que imagina.

4) Faça compras com sabedoria

Importante fazer compras planejadas e não por impulso. Por exemplo: quando for ao supermercado leve uma lista e busque gastar apenas o que está previsto. Outra dica é você utilizar descontos e cupons e tudo o que possa te beneficiar na economia diária dos seus recursos.

5) Economize em energia

Sim, isso sempre foi importante e sempre será. Uma dica preciosa: economize e energia em sua casa, desligue lâmpadas que não estejam em uso, e verifique seu gasto mensal de energia e busque opções de economia no mercado.

6) Evite as Dívidas

Evite fazer compras por impulso utilizando cartões de crédito. O cartão de crédito, como sabemos, é também um grande vilão do nosso bolso, pois a facilidade de uso e de limites de crédito tem levado milhões de pessoas ao endividamento. Decida em reduzir seu limite de cartão de crédito ou até mesmo cancelar alguns cartões. Isso fará com que você tenha mais controle sobre a sua renda mensal real.

7) Negocie, negocie e negocie

Sempre tenha em mente a importância de negociar em relação a juros e multas, lembrando que todo centavo que sai é um recurso a menos que pode gasto com o seu sonho. Então, seja exigente e cuidadoso com seu dinheiro e não se enrole pagando taxas de juros excessivas e sempre, sempre, sempre negocie.

8) Venda o que você não usa

Analise coisas que você não precisa mais e tente vender, sabemos que esse é um passo importante de desapego e que pode trazer alguma renda extra para a sua vida.

9) Economize com seu lazer

Não estou dizendo para você ficar em casa em frente à TV apenas, mas existem inúmeras formas de ter um lazer sem um custo alto. Opções como passeios, idas à praia, idas a museus, passeios em parques e trilhas são várias opções que podem reduzir o seu custo com lazer.

10) Invista em você

O hábito de poupar é essencial e deve ser o primeiro pagamento em relação ao seu salário, ou seja, defina um valor a ser retirado imediatamente do seu salário para que seja guardado. Esta disciplina trará a possibilidade de fato de você conseguir guardar um dinheiro para enfim alcançar as suas metas.

Não disse que seria fácil, mas é possível e é temporário. Avalie cada passo e cada dica dada e crie seu próprio plano e siga em frente na Conquista dos seus sonhos ainda em 2024. Boa sorte.

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

