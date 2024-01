Ano novo, vida financeira nova

Sempre começamos o ano com muita energia, muita disposição e vontade de recomeçar um novo ciclo. E é verdade, um novo ano traz a possibilidade de recomeçarmos nossa vida, repensarmos nossas escolhas e buscarmos maior felicidade.

Minha proposta é: aproveite este primeiro dia do ano de 2024 para traduzir seus sonhos em caminhos planejados para alcançá-los. Sabemos, também, que tudo isso passa pela área financeira da sua vida. Então, o que devemos fazer para, no primeiro dia do ano de 2025 estarmos melhores em todos os aspectos? Vou falar do ponto de vista do seu bem-estar financeiro que, como também sabemos, traz o bem-estar mental e emocional.

Não precisamos passar mais um ano de apertos financeiros, podemos e devemos ter um plano eficaz para esta mudança. Vou, portanto, aproveitar sua energia positiva de hoje e comentar algumas regras para que sua vida financeira seja diferente em 2024.

É essencial que você visualize e defina como quer estar ao final deste ano, por exemplo, quer ter feito uma viagem específica, quer ter comprado algum bem ou automóvel, quer ter mudado de emprego, aberto um negócio próprio. Para tudo isso precisamos deste plano;

Após definir, analise sua situação financeira atual e veja a distância entre os dois pontos: o que você tem hoje e como quer estar, mas não se desespere. Este é o início do planejamento.

Agora que você sabe onde está e onde quer chegar, vamos falar do caminho para chegar lá. Estude sua situação financeira atual e pense em dois aspectos: como posso ganhar mais e como posso reduzir minhas despesas. É.. não existe milagre, os caminhos sempre são esses.

Se pensar em aumentar sua renda, pense em um negócio para uma renda extra, pense em formas de recursos adicionais ou, ainda, pense em empreender em se negócio, lembrando que neste último caso você deve estar ciente do tempo de retorno de todo o investimento.

Se pensar em reduzir despesas, pense sobre o que hoje, ainda que pareçam pequenos gastos, não são essenciais em sua vida, pense sobre o que consegue mudar temporariamente, reduzir aluguel, buscar alternativas de produtos no consumo da família, por exemplo.

Importante, também, sempre pensar não apenas na renda mensal, mas na renda anual, buscando planejar o ano como um todo e lembrando de datas comemorativas que consomem nossos recursos e devem constar nos seus planos como: carnaval, páscoa, presentes de fim de ano, despesas de início de ano.

Coloque foco e disciplina no seu plano, se definir que vai economizar 20% de tudo que recebe, guarde. Se decidir que vai reduzir para 80% todos os tipos de despesas, faça. Se resolver se controlar em consumos eventuais, cuide-se.

Acredite que é possível, saiba onde quer chegar e siga um plano. E tenha um maravilhoso ano de 2024. Estaremos por aqui para não te deixar esquecer de suas metas.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

