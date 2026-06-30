Quando a aposta vira dívida: o alto preço das bets

A morte de um policial militar em Goiás revelou um drama silencioso que tem se repetido em milhares de famílias brasileiras. Somente após o falecimento do marido, a viúva descobriu uma dívida próxima de R$ 1 milhão, acumulada em razão do vício em apostas esportivas online.

O caso, noticiado pelo G1, expõe um problema que vai muito além da perda de dinheiro: o impacto das bets na saúde mental, na vida familiar e no patrimônio.

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As apostas esportivas não são novidade, mas a facilidade de acesso pelos celulares, aliada à publicidade intensa e às promessas de ganhos rápidos, transformou o mercado. Hoje, basta alguns cliques para apostar a qualquer hora do dia.

O problema é que, para uma parcela dos usuários, o entretenimento evolui para um comportamento compulsivo.

A Organização Mundial da Saúde reconhece o transtorno do jogo como uma condição de saúde mental. Pessoas afetadas passam a perseguir prejuízos, acreditando que "a próxima aposta" recuperará tudo o que foi perdido.

Na prática, ocorre justamente o contrário: as perdas aumentam e surgem empréstimos, uso do limite do cartão, cheque especial e até financiamentos escondidos da família.

O fenômeno preocupa autoridades brasileiras. Pesquisa do DataSenado apontou que mais de 22 milhões de brasileiros haviam realizado apostas em um período de apenas 30 dias. O levantamento também identificou relatos de endividamento e dificuldades financeiras relacionadas às bets.

Por que as bets são permitidas no Brasil?

Muita gente acredita que o governo "liberou os jogos". Na verdade, a história é um pouco diferente.

As apostas esportivas de quota fixa foram autorizadas em 2018, mas funcionaram durante anos praticamente sem regulamentação. Somente com a Lei nº 14.790, sancionada em 2023, o país criou regras para autorizar empresas, cobrar tributos, fiscalizar operações e exigir mecanismos mínimos de proteção aos consumidores.

A intenção do governo foi trazer para a legalidade um mercado que já movimentava bilhões de reais e era explorado, em grande parte, por empresas sediadas no exterior.

Isso, porém, não significa que apostar seja seguro ou financeiramente vantajoso. As empresas utilizam modelos matemáticos em que, no longo prazo, a vantagem permanece com a casa.

Como se proteger

Algumas atitudes simples podem evitar que a diversão se transforme em um problema financeiro:

Nunca aposte dinheiro destinado às despesas da família ou à reserva de emergência;

Defina um limite mensal e jamais tente recuperar perdas fazendo novas apostas;

Desconfie de influenciadores que exibem ganhos fáceis. Quase nunca mostram as perdas;

Evite apostar quando estiver estressado, triste ou sob efeito de álcool;

Se perceber perda de controle, escondendo apostas ou contraindo dívidas, procure ajuda psicológica e converse com a família o quanto antes.

O caso da viúva goiana serve como um alerta poderoso. O maior risco das bets não é apenas perder dinheiro, mas perder o controle. E, quando isso acontece, o prejuízo financeiro costuma ser apenas a parte mais visível de uma tragédia que atinge toda a família.

Desafio ao leitor: faça uma revisão das assinaturas, aplicativos e gastos recorrentes da sua família. Se houver apostas fazendo parte da rotina, vale perguntar: isso ainda é entretenimento ou já começou a custar mais do que deveria?

Pensem nisso! Até a próxima. Ana Alves- @anima.consult