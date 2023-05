Por que as empresas devem se preocupar com a educação financeira de seus colaboradores?

Sempre comentamos, por aqui, a importância de envolvermos a família no planejamento financeiro de nossa casa, já que a possibilidade de todos contribuírem para a solução de problemas financeiros ou de traçarem metas para novas conquistas é muito maior e melhor quando todos se comprometem.

Porém, a situação de crise mundial, as dificuldades pós-pandemia, o desemprego em alta, por exemplo, são fontes de desafios diários na sobrevivência e organização financeira pessoal.

O número de cidadãos endividados no Brasil deve encerrar 2023 em uma nova máxima histórica, conforme a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O montante permaneceu estável na passagem de março para abril, em 78,3%, mas acima de abril de 2022 (77,7%).

Este cenário, mais uma vez, demonstra a necessidade imediata não só da família se envolver nas questões financeiras, mas também as empresas. Sim. As empresas, cada vez mais, vêm percebendo a importância de tratarem sobre educação financeira com seus colaboradores.

A Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) divulgou uma pesquisa que mostra como a educação financeira é importante nas empresas. Segundo o levantamento, apenas 16% dos colaboradores possuem capacitação financeira e conseguem planejar seus gastos com antecedência e pagar suas contas com a remuneração mensal.

Por outro lado, 84% dos entrevistados enfrentam dificuldades para lidar com o dinheiro, o que gera dívidas e afeta diretamente o rendimento no trabalho, as relações com colegas e o índice de absenteísmo e presenteísmo.

Além disso, a falta de educação financeira pode impactar negativamente o turnover na empresa, gerando custos com demissões e treinamentos. Por isso, é importante que as empresas trabalhem em ações como plano de carreira, política salarial clara, oportunidades de crescimento e principalmente, na educação financeira dos colaboradores.

As empresas devem se preocupar com a educação financeira dos seus colaboradores por diversas razões:

Colaboradores que estão endividados ou com problemas financeiros podem apresentar queda de produtividade e aumentar a ocorrência de absenteísmo, já que precisam lidar com questões financeiras em seus horários de trabalho.

A educação financeira pode ajudar os colaboradores a lidarem melhor com suas finanças pessoais, reduzindo o estresse e a ansiedade no ambiente de trabalho. Isso pode contribuir para uma maior satisfação no trabalho e melhoria do clima organizacional.

As empresas que investem na educação financeira dos seus colaboradores podem colher benefícios também em termos de gestão financeira. Colaboradores que compreendem conceitos financeiros podem se tornar mais conscientes com relação a gastos, entender melhor o impacto de suas escolhas e contribuir para um uso mais racional dos recursos financeiros da empresa.

Como a empresa que você trabalha cuida da sua Educação Financeira? Você já pensou nisso? Fica a reflexão.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil