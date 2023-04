Como será o futuro financeiro dos meus filhos?

Sempre que falamos em educação financeira pensamos como teria sido importante se, quando ainda jovens, tivéssemos a oportunidade de aprender a lidar com o dinheiro. A boa notícia é que você pode começar hoje a mudar o futuro financeiro dos seus filhos. Vamos ver como?

O futuro financeiro dos seus filhos dependerá de uma série de fatores, como a educação financeira que eles recebem em casa, sua capacidade de gerenciar dinheiro e suas escolhas de carreira e estilo de vida.

Compartilhar conceitos de planejamento financeiro e educar financeiramente os filhos podem contribuir para uma vida financeira mais saudável, reduzindo riscos de endividamento e trazendo mais segurança para o futuro. Não apenas isso, mas também ajuda a estabelecer uma relação mais madura com o dinheiro na vida adulta.

Muitas pesquisas ressaltam a importância de educar financeiramente os filhos e reforçam que essa prática ainda é pouco comum no Brasil. É fundamental que os pais se engajem mais nesse assunto para preparar seus filhos para uma vida financeira saudável no futuro.

Pesquisa do Instituto Akatu, de 2022, apontou que 60% dos jovens brasileiros não sabem administrar dinheiro e que, por isso, precisam desenvolver habilidades de gestão financeira.

Aqui estão algumas dicas para iniciar o planejamento financeiro de seus filhos e ajudá-los a compreender melhor como manter suas finanças sob controle:

1. Comece cedo: de acordo com especialistas, é importante começar a educação financeira dos filhos desde cedo, para que eles possam desenvolver habilidades importantes de gestão financeira.

2. Falar abertamente sobre assuntos financeiros é importante: conversar abertamente com seus filhos sobre assuntos financeiros faz com que eles aprendam a lidar com o dinheiro de maneira correta desde cedo. Conversas simples sobre economia, sobre o valor do trabalho e sobre o que o dinheiro pode e não pode comprar podem ser fundamentais.

3. Envolva-os nas atividades financeiras: peça aos seus filhos que ajudem a fazer compras, que cuidem das economias pessoais e que participem da elaboração do orçamento familiar. Isso permitirá que eles aprendam como funcionam os gastos, economias e responsabilidades financeiras.

4. Incentive o hábito de poupar: incentive seus filhos a poupar dinheiro desde cedo. Estimule-os a definir metas financeiras, como economizar para uma viagem de férias ou para a compra de um item que desejam.

5. Ensine-os sobre o valor do dinheiro: ajude seus filhos a entender o valor do dinheiro e a importância de controlar impulsos e gastos excessivos. Explique a relação entre trabalho, economia e consumo.

6. Trabalhar dentro de um orçamento: controlar o dinheiro que é gasto dentro de um orçamento pode ajudar seus filhos a entender o valor do dinheiro e a importância da escolha entre gastar e economizar.

7. Ensinar sobre dívidas: quando seus filhos crescerem, é importante que eles entendam a importância de se responsabilizarem por suas dívidas e de pagarem suas contas em dia.

Incluir seus filhos em seu planejamento financeiro pode ajudá-los a se planejarem financeiramente no futuro e a lidarem melhor com o dinheiro, garantindo assim uma vida financeira saudável e segura.

E assim, você poderá contribuir, de fato, para algo que você não teve oportunidade: aprender a usar o dinheiro a seu favor e não ser escravo dele. Até a próxima.

