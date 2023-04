Novo Minha Casa Minha Vida: o que devo saber?

Muitas vezes ficamos pensando em formas ou fórmulas mágicas que nos tirem de uma situação financeira difícil. Quando olhamos na internet, encontramos inúmeros vídeos que “ensinam” a guardar um milhão de reais. São tantas “dicas preciosas” que ficamos pensando: será que só eu não consigo esta liberdade financeira?

Sempre esperamos mudanças radicais que nos tirem do fundo do poço ou um investimento onde eu possa ganhar muito dinheiro rapidamente. Um dos grandes ensinamentos que a vida me deu foi que as grandes mudanças estão nas pequenas escolhas. Exatamente.

As decisões, que hoje podem parecer pequenas, na verdade, podem mudar o rumo da sua história de vida. Assim também é com a nossa vida financeira.

"Sonho da casa própria"

Então, vamos pensar juntos. Será que o “sonho da casa própria” é só um sonho? Será que eu ter minha casa vai me trazer mais felicidade? Como minha mãe sempre me disse: é importante você ter um lugar para chamar de seu. Se você concorda com este pensamento, tenho uma boa notícia pra você: você pode decidir hoje a mudar esta situação na sua vida, basta uma pequena decisão para uma oportunidade que foi retomada em fevereiro deste ano: o novo Programa Minha Casa Minha Vida.

Sim, é isso mesmo. Foi lançado o novo programa Minha Casa Minha Vida com mudanças importantes que podem te ajudar. Foram criadas “faixas de renda familiar” para organizar este Programa. Assim, as faixas urbanas variam de R$ 2.640,00 a R$ 8.000,00 para ter direito a participar do Programa.

Para a Faixa 1, com renda familiar de até R$ 2.640,00, o Governo Federal irá subsidiar até 95% do valor das casas, ou seja, é uma oportunidade de inclusão social de pessoas de baixa renda e em situação de rua. Estas pessoas devem ir a Prefeitura da sua Cidade e se cadastrar no programa. Caso não tenha imóveis para todos, existirão critérios de sorteios e prioridades. Se informe.

Paras as demais faixas urbanas, você pode escolher um imóvel, novo ou usado, de até R$ 150 mil, levar a documentação na Caixa Econômica Federal e obter o financiamento pelo Programa. A proposta é que, na Região Norte e Nordeste, os juros fiquem em até 4,6% ao ano, o que é muito atraente na realidade de hoje, podendo ser financiado em até 35 anos. Corra atrás do seu sonho.

Sabedoria

Em linhas gerais, o Programa visa garantir oportunidade de casa própria para grande parte da população brasileira que não conseguiria de outra forma. Assim, utilize esta opção com sabedoria. Veja qual seu perfil, se os valores de parcelamento cabem no seu bolso e se eles realmente contém os juros divulgados.

Você deve pensar: “mas você falou em pequenas decisões, e comprar uma casa própria é uma grande decisão.” A pequena decisão que falei, neste caso, é de você se levantar e buscar as informações para a conquista da sua casa, para a conquista de um lugar pra chamar de seu. Te garanto que sua percepção da vida financeira vai mudar e pode ser o primeiro passo para uma maior estabilidade de vida. Pense nisso.

Ana Alves

@anima.consult

Economista, consultora, professora e palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

