'Parcelar compra no cartão é chique': será mesmo?

Não posso deixar de comentar aqui um assunto que repercutiu na mídia na última semana, em que uma influenciadora digital, Virgínia Fonseca, afirmou, em uma live, sua descoberta.

“Eu descobri que parcelar é chique. Acredita? Eu não sabia. Ninguém paga no débito mais. (...) Você compra um valor alto e o cartão permite você comprar, e a pessoa vê [que você tem limite].”

Com a justificativa que comprar parcelado dá “status” e buscando divulgar seus produtos de cosméticos, Virgínia tocou em um ponto inusitado e de perspectiva diferente.

Logo lembrei de um amigo que tem 8 cartões de crédito. Ele, então, deve ser extremamente chique. Só que não. Pois os juros não perdoam.

Não esquecendo que cartão de crédito é um empréstimo, cujos juros chegaram a 455,1% ao ano em maio deste ano – recorde desde março de 2017, ele, o juro, ainda é responsável pelo endividamento de milhões de brasileiros que o utilizam para parcelamentos e acabam por não conseguir quitar suas faturas mensais.

Quais cuidados você deve ter com os parcelamentos no cartão de crédito?

Antes de optar pelo parcelamento, é essencial realizar uma análise detalhada do orçamento mensal. É essencial avaliar com cuidado todas as despesas obrigatórias e compras já realizadas, evitando assim comprometer a renda e se endividar de forma excessiva.

Para evitar surpresas com a fatura do cartão de crédito, é importante ficar atento aos valores lançados a cada semana. É importante fazer o acompanhamento constante para identificar, desde cedo, qualquer sinal de que o orçamento pode ser comprometido.

Caso isso ocorra, é recomendado buscar outras opções de crédito para cobrir os gastos emergenciais, evitando recorrer ao rotativo ou parcelamento do cartão, o que pode levar ao endividamento excessivo.

Cartão de crédito não é complemento de sua renda, mas um empréstimo pré-aprovado. Além disso, pesquisas mostram que, quanto maior o limite do cartão, maior a tendência das pessoas se endividarem.

Mas, Ana. E as milhas? Para gerar pontos ou milhas com os gastos no cartão é necessário estar atento aos cuidados financeiros. A conversão das compras em pontos ou milhas está relacionada com o câmbio do dólar. Como a pontuação pode variar juntamente com a cotação, o processo requer atenção.

Além disso, é importante ter um volume significativo de compras, concentrando a maior parte dos gastos no cartão de crédito, para poder gerar as tão desejadas milhas. Porém, isso exige um controle ainda maior das finanças pessoais, a fim de evitar o estouro do orçamento.

Mas quando é vantagem parcelar?

Quando é preciso comprar um bem e você não tem dinheiro. Se sua geladeira quebrou, por exemplo, e você precisa comprar outra, mas não tem uma reserva para essa situação, é uma saída.

Quando a empresa não oferece desconto para pagar à vista. Se você tem o dinheiro para comprar a geladeira, mas o valor é o mesmo para pagamento à vista, é melhor parcelar e investir a diferença, se de fato você conseguir investir esta diferença.

Importante frisar que, com os juros altíssimos do cartão, basta um deslize e você já está no prejuízo. Quem nunca pagou fatura com atraso ou pagou o mínimo ou parcelou? Juros, juros, juros e multas.

Com a Selic no patamar, ainda, de 13,75% ao ano, uma fatura de R$ 1.000 vira R$ 1.185,60 no mês seguinte, com juros, multa e IOF e pode chegar a R$ 1.696,00 em 1 ano.

Com um primeiro atraso, o banco cobra o juro do rotativo, de 15,18%, mas já propõe um parcelamento da dívida, a juros menores (6%). A regra foi determinada pelo Banco Central em 2017 para evitar superendividamentos.

Portanto, para mim, continua a regra de atenção: quanto mais fácil o acesso ao crédito, mais caro ele é. Imagine você, “garantindo” sua imagem de pessoa chique ao parcelar no cartão e enlouquecendo quando vem a fatura? Será que vale a pena?

Pensem nisso! Até a próxima.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil