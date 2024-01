Inflação, aposentados e consignados: saiba as novidades de 2024

Escolhi 3 temas interessantes para conversarmos hoje por aqui, pois todos eles estão ligados e podem definir o ano de mais de 36 milhões de brasileiros. Estou falando dos reajustes de aposentadoria e sobre a taxa de juros do crédito consignado. Mas o que mudou?

Tudo começa com a inflação. Em 2023, a taxa de inflação do Brasil encerrou em 4,62%, representando o menor nível anual desde 2020. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o indicador utilizado para medir essa taxa, e o resultado foi divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 10 de janeiro de 2024.

Veja também

Lembrando que a inflação possui uma metodologia de análise da variação de preços de itens de cesta básica do consumidor e representa, em última análise, a perda do valor de compra da moeda brasileira. A partir deste número, começamos a comparar os reajustes efetivos em 2024, por exemplo, o salário mínimo que passou de R$ 1.320,00 para R$ 1.421,00, com aumento de 7,6%, sendo acima da inflação, portanto.

O reajuste para aposentados e pensionistas beneficiários do INSS segue o reajuste do salário mínimo para quem recebe 1 salário mínimo como benefício. Acima disso, o reajuste é pautado no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que foi de 3,71% no ano de 2023, portanto, abaixo da inflação. Vale lembrar que, dos 39 milhões de beneficiários, 26 milhões recebem 1 salário mínimo, garantindo uma pequena reposição de renda acima da inflação.

Taxa menos para aposentados

Outra mudança divulgada dia 11 de janeiro foi que o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) aprovou, por unanimidade, a diminuição da taxa máxima de juros aplicada em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O limite para empréstimos consignados convencionais, com desconto em folha de pagamento, para esse grupo foi reduzido de 1,80% ao mês para 1,76% ao mês. Vale lembrar que, em dezembro de 2021, era de 2,14% ao mês.

Bem, mas esta sopa de números e siglas, de fato, afetam o que na minha vida? Sempre buscamos trazer para a realidade diária dos brasileiros, estes dados e transformá-los em informações úteis. Então, importante que você fique atento a:

A inflação abaixo da meta do Governo é um sinal de possibilidades de melhorias no Brasil em 2024, com menor perda de valor da moeda e queda na taxa de juros, o que ajuda na Economia como um todo;

A redução do teto de juros para empréstimos consignados, traz a possibilidade de tomada de recursos para investimentos ou necessidades dos aposentados sem grande prejuízo com juros;

Aposentados que recebem mais de 1 salário mínimo terão reajuste menor que a inflação de 2024, o que traz alerta e cuidado nos gastos destes;

Toda decisão de compra ou empréstimo deve ser analisada e conferidos os juros praticados pelas instituições, pois muitas vezes não correspondem ao que é dito.

Cuide bem do seu dinheiro este ano. Cuidar do seu dinheiro, é cuidar da sua saúde mental.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil