Vojvoda recusou proposta milionária do futebol árabe em 2022 para seguir no Fortaleza

A Arábia Saudita se transformou no grande foco mundial das últimas transferências. Desde a temporada passada, astros como Benzema e Cristiano Ronaldo foram ao Oriente Médio, e esses movimentos quase chegaram no Fortaleza, com oferta para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

A situação ocorreu no fim de 2022, antes da renovação contratual. O clube em questão foi mantido em sigilo, mas a proposta salarial era próxima de R$ 1,3 milhão por mês por dois anos - acima do padrão nacional.

A oferta foi recusada e o final da história foi a sequência de Vojvoda no Pici, com contrato até 2024. Assim, o comandante se esquivou de fortunas do Oriente e permaneceu no projeto esportivo tricolor.

A postura diante do mercado serve de exemplo de compromisso. Na carreira como técnico, nunca encerrou um contrato antes do fim. Assim, se manteve junto ao clube cearense, apesar do assédio e das oportunidades em equipes com mais receita de investimento. E o Fortaleza sabe desse aspecto.

Desde a chegada ao Pici, foi sondado por Atlético-MG, Internacional, Vasco e Santos. Na Arábia, um dos alvos atuais é o treinador português Luís Castro, do Botafogo, com uma oferta do Al Nassr.

Na história, Vojvoda é o 2º treinador com mais jogos na história do clube e diveros títulos: tricampeão cearense (2021-2022-2023), Copa do Nordeste (2021), além de campanhas históricas na Série A (G-4 de 2021), Copa Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil (semi em 2021).