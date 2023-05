Vojvoda passa Ceni e se isola como 2º técnico com mais jogos: 'quero crescer com o Fortaleza'

O argentino Juan Pablo Vojvoda se isolou como 2º técnico com mais jogos no comando do Fortaleza. Ao todo, são 154 partidas, em marca obtida nesta quinta-feira (11), ao ultrapassar Rogério Ceni após o empate com o São Paulo, na Arena Castelão, pela Série A. Um legado em construção, com uma certeza para Vojvoda: 'quero crescer com o Fortaleza'.

Vojvoda Técnico do Fortaleza "Acho que tem a possibilidade de continuar crescendo, e eu quero crescer com o Fortaleza. É um lugar que posso fazer isso. Trabalhando no dia a dia, sei que é futebol, é resultado, mas eu quero desfrutar do meu trabalho, porque há muita pressão, exigência por parte de todos. O Fortaleza está bem, cresce em todos os aspectos, financeiro, estrutura, em contratação de jogadores, cada vez de mais qualidade, e os que estão aqui querem melhorar. São os fatores principais de porque decidimos seguir aqui. Considero que é um clube que não só Vojvoda quer ficar, mas muitos".

Vojvoda se consolida como principal treinador da história do Fortaleza a cada nova marca e também se estabelece na galeria dos principais trabalhos do futebol brasileiro. É um mérito do Leão, que conduz o argentino à 3ª temporada com respaldo, muita estabilidade e a perspectiva de crescimento em conjunto, oferecendo as condições para a sequência de um projeto.

TÉCNICOS COM MAIS JOGOS PELO FORTALEZA

Moésio Gomes: 229 partidas Juan Pablo Vojvoda: 154 partidas Rogério Ceni: 153 partidas Caiçara: 149 partidas Ferdinando Teixeira: 139 partidas

Legenda: Rogério Ceni e Vojvoda se enfrentaram em Fortaleza x São Paulo em 2022 Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

No movimento de ultrapassagem no ranking, Ceni e Vojvoda cresceram juntos do clube. Ceni sendo o alicerce, o começo do processo e do desenvolvimento, ainda na Série B, e Vojvoda elevando o patamar de feitos, como G-4 da Série A e Libertadores. Na metamorfose, o segundo não existiria sem o primeiro, com ambos eternizados.

Assim, elevaram a marca tricolor, com o argentino escrevendo um capítulo glorioso - de respeito, humildade e sem interrupções na trajetória. Com contrato até 2024, tem tudo para ultrapassar também Moésio Gomes, líder do ranking de jogos no Leão, com 229 - hoje, restam 75 partidas.

Ao torcedor, o desfrute da história. Os capítulos não estão no fim, mas o percurso de Vojvoda deve ser exaltado.

FEITOS DE VOJVODA NO FORTALEZA (2021-2023)

2º técnico com mais jogos pelo clube: 154 partidas

Campeão da Copa do Nordeste 2022, de forma invicta

Campeão do Campeonato Cearense 2021, 2022 e 2023

Conquista do Pentacampeonato Estadual inédito para o clube

G4 do Campeonato Brasileiro 2021

3º Lugar na Copa do Brasil 2021

Disputas na CONMEBOL Libertadores 2022 e 2023

Oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2022

Disputa pela segunda vez na CONMEBOL Sudamericana 2023