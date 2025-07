Torcidas de Ceará e Fortaleza entre as maiores do Brasil; veja ranking da pesquisa

As torcidas de Ceará e Fortaleza estão representadas entre as maiores do futebol brasileiro. É o que aponta a pesquisa do instituto Ipsos-Ipec, do jornal O Globo, divulgada nesta segunda-feira (28). Apesar das diferenças locais, inclusive, os rivais aparecem rigorosamente empatados nacionalmente.

No ranking geral, Leão e Vovô registram 0,7% dos votos cada um, aparecendo em 17º e 18º colocados, respectivamente. A liderança absoluta segue com o Flamengo, que teve índice de 21,2%.

No escopo, o instituto ouviu dois mil brasileiros, com mais de 16 anos, entrevistados presencialmente entre os dias 5 e 9 de junho, em 132 municípios de todas as regiões do país. Na metodologia, o entrevistado poderia citar espontaneamente até dois clubes, com chance de ambos serem contados.

A avaliação também é de que há maior distribuição de interesse fora do eixo Sul-Sudeste, o que aumentou também a adesão de novos clubes citados. Vale ressaltar que a Série A de 2025 detém o recorde da história da era dos pontos corridos, com cinco representantes do Nordeste: Ceará, Fortaleza, Vitória-BA, Sport e Bahia. Logo, todas essas equipes foram mencionadas na lista.

Maiores torcidas do futebol brasileiro (Ipsos-Ipec, Jornal O GLOBO)

Flamengo: 21,2% Corinthians: 11,9% Palmeiras: 6,5% São Paulo: 6,4% Vasco: 3,4% Grêmio: 3% Cruzeiro: 2,3% Atlético-MG: 2,3% Bahia: 2,2% Santos: 2% Internacional: 1,7% Botafogo: 1,5% Sport: 1,3% Fluminense: 0,9% Seleção Brasileira: 0,9% Vitória-BA: 0,8% Fortaleza: 0,7% Ceará: 0,7% Santa Cruz: 0,6% Athletico-PR: 0,5% Remo: 0,5%