A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza, nesta segunda-feira (23), o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026. O evento ocorre às 14h (de Brasília), direto da sede da entidade, no Rio de Janeiro. Representantes cearenses vivos no torneio, Ceará e Fortaleza participam da etapa juntos de mais 30 times, incluindo os 20 clubes da Série A que estream na competição nessa etapa.

Onde assistir ao vivo

O sorteio da Copa do Brasil será transmitido ao vivo no canal da CBF TV, no YouTube.

Além disso, o SporTV, na TV Fechada, também transmite o evento.

Potes do sorteio

Na 5ª fase da Copa do Brasil de 2026, os 32 times classificados serão divididos em dois potes: A e B.

Os 16 melhores do Ranking de Clubes da CBF ficam no Pote A, enquanto os demais 16 ficam no Pote B.

Vale ressaltar que essa etapa conta com a inclusão dos 20 clubes da Série A, que estreiam no torneio.

Diferente das fases anteriores, a competição também passa a adotar os jogos de ida e volta - antes, os confrontos eram em jogos únicos. O prêmio para quem avançar é de R$ 3 milhões. As partidas devem ocorrer entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).

Como estão em potes diferentes, Ceará e Fortaleza podem se enfrentar na 5ª fase da Copa do Brasil. Com uma rivalidade centenário, os arquirrivais já se enfrentaram duas vezes pela Copa do Brasil, em 2021 e 2022, ambas com classificação tricolor.

Pote 1

Flamengo (1º do ranking de clubes)

Corinthians (2º do ranking de clubes)

Palmeiras (3º do ranking de clubes)

Atlético-MG (4º do ranking de clubes)

São Paulo (5º do ranking de clubes)

Fluminense (6º do ranking de clubes)

Botafogo (7º do ranking de clubes)

Athletico-PR (8º do ranking de clubes)

Bahia (9º do ranking de clubes)

Vasco (10º do ranking de clubes)

Cruzeiro (11º do ranking de clubes)

Grêmio (12º do ranking de clubes)

Fortaleza (13º do ranking de clubes)

Internacional (14º do ranking de clubes)

Bragantino (15º do ranking de clubes)

Santos (16º do ranking de clubes)

Pote 2

Juventude (17º do ranking de clubes)

Atlético-GO (18º do ranking de clubes)

Vitória-BA (20º do ranking de clubes)

Ceará (21º do ranking de clubes)

Goiás (23º do ranking de clubes)

Coritiba (24º do ranking de clubes)

CRB (26º do ranking de clubes)

Mirassol (28º do ranking de clubes)

Operário-PR (30º do ranking de clubes)

Chapecoense (33º do ranking de clubes)

Paysandu (35º do ranking de clubes)

Remo (37º do ranking de clubes)

Athletic (51º do ranking de clubes)

Confiança-SE (53º do ranking de clubes)

Jacuipense-BA (94º do ranking de clubes)

Barra-SC (99º do ranking de clubes)

Legenda: Ceará e Fortaleza estão na Série B de 2026 Foto: Gabriel Silva / Ceará

Premiações da Copa do Brasil de 2026

1ª fase: R$ 400 mil (cota única)

2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)

4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)

5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

Datas da Copa do Brasil de 2026

No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.