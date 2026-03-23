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Sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil hoje: veja horário, potes e adversários de Ceará e Fortaleza

Os times cearenses podem se enfrentar por uma premiação milionária

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:18)
Alexandre Mota
Legenda: Ceará e Fortaleza participam da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026
Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza, nesta segunda-feira (23), o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026. O evento ocorre às 14h (de Brasília), direto da sede da entidade, no Rio de Janeiro. Representantes cearenses vivos no torneio, Ceará e Fortaleza participam da etapa juntos de mais 30 times, incluindo os 20 clubes da Série A que estream na competição nessa etapa.

Onde assistir ao vivo

O sorteio da Copa do Brasil será transmitido ao vivo no canal da CBF TV, no YouTube.

Além disso, o SporTV, na TV Fechada, também transmite o evento.

Potes do sorteio

Na 5ª fase da Copa do Brasil de 2026, os 32 times classificados serão divididos em dois potes: A e B.

Os 16 melhores do Ranking de Clubes da CBF ficam no Pote A, enquanto os demais 16 ficam no Pote B.

Vale ressaltar que essa etapa conta com a inclusão dos 20 clubes da Série A, que estreiam no torneio.

Diferente das fases anteriores, a competição também passa a adotar os jogos de ida e volta - antes, os confrontos eram em jogos únicos. O prêmio para quem avançar é de R$ 3 milhões. As partidas devem ocorrer entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).

Como estão em potes diferentes, Ceará e Fortaleza podem se enfrentar na 5ª fase da Copa do Brasil. Com uma rivalidade centenário, os arquirrivais já se enfrentaram duas vezes pela Copa do Brasil, em 2021 e 2022, ambas com classificação tricolor. 

Pote 1

  • Flamengo (1º do ranking de clubes)
  • Corinthians (2º do ranking de clubes)
  • Palmeiras (3º do ranking de clubes)
  • Atlético-MG (4º do ranking de clubes)
  • São Paulo (5º do ranking de clubes)
  • Fluminense (6º do ranking de clubes)
  • Botafogo (7º do ranking de clubes)
  • Athletico-PR (8º do ranking de clubes)
  • Bahia (9º do ranking de clubes)
  • Vasco (10º do ranking de clubes)
  • Cruzeiro (11º do ranking de clubes)
  • Grêmio (12º do ranking de clubes)
  • Fortaleza (13º do ranking de clubes)
  • Internacional (14º do ranking de clubes)
  • Bragantino (15º do ranking de clubes)
  • Santos (16º do ranking de clubes)

Pote 2

  • Juventude (17º do ranking de clubes)
  • Atlético-GO (18º do ranking de clubes)
  • Vitória-BA (20º do ranking de clubes)
  • Ceará (21º do ranking de clubes)
  • Goiás (23º do ranking de clubes)
  • Coritiba (24º do ranking de clubes)
  • CRB (26º do ranking de clubes)
  • Mirassol (28º do ranking de clubes)
  • Operário-PR (30º do ranking de clubes)
  • Chapecoense (33º do ranking de clubes)
  • Paysandu (35º do ranking de clubes)
  • Remo (37º do ranking de clubes)
  • Athletic (51º do ranking de clubes)
  • Confiança-SE (53º do ranking de clubes)
  • Jacuipense-BA (94º do ranking de clubes)
  • Barra-SC (99º do ranking de clubes)

Atletas de Ceará e Fortaleza no Clássico-Rei
Legenda: Ceará e Fortaleza estão na Série B de 2026
Foto: Gabriel Silva / Ceará

Premiações da Copa do Brasil de 2026

  • 1ª fase: R$ 400 mil (cota única)
  • 2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
  • 3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)
  • 4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)
  • 5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões 

Datas da Copa do Brasil de 2026

No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.

  • 1ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de fevereiro | Apenas 28 clubes
  • 2ª fase (jogo único): entre os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março | 14 classificados + 74 clubes 
  • 3ª fase (jogo único): entre os dias 11 de 12 de março | 44 classificados + Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste)
  • 4ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de março | 24 classificados
  • 5ª fase (ida e volta): entre os dias 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio | 12 classificados + 20 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA)
  • Oitavas de final (ida e volta): nos dias 1 e 2 de agosto e 5 e 6 de agosto | 16 classificados
  • Quartas de final (ida e volta): nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro | 8 classificados
  • Semifinais (ida e volta): nos dias 1º e 8 de novembro | 4 classificados
  • Final (jogo único): 6 de dezembro.
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