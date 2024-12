Seleção da Série A de 2024: veja os melhores jogadores

A Série A do Brasileiro de 2024 chegou ao fim. Em uma das edições mais disputadas da história, com título do Botafogo, a competição teve os destaques individuais de diferentes times. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através de uma votação com jornalistas, capitães dos times e treinadores, a entidade montou uma formação ideal, no esquema 4-3-3.

O craque da competição foi o atacante Luiz Henrique, do Botafogo. O campeão brasileiro também teve outros quatro nomes na lista: o goleiro John, os zagueiros Alexander Barboza e Bastos, além do volante Marlon Freitas. Vice-campeão, o Palmeiras foi lembrado com o atacante Estêvão, também eleito a revelação da competição.

Para fechar a seleção, o Internacional contou com lateral-esquerdo Bernabei e o meia Alan Patrick, enquanto o Flamengo teve o lateral-direito Wesley e o volante Gerson. O Corinthians completa a escalação com o meia Garro, escolhido como Craque da Galera por meio de votação popular pelo site do Brasileirão.

Fortaleza e o preconceito com o CEP

Legenda: João Ricardo foi o goleiro com mais defesas da Série A de 2024 Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

De todos os clubes que encerraram o Brasileirão no G-4, apenas o Fortaleza não foi mencionado na seleção da competição. Apesar da melhor campanha da história do futebol nordestino na Série A dos pontos corridos, encerrando o ano como único invicto em casa - feito que apenas outros três times conseguiram no atual formato de disputa - o Leão não aparece em nenhum dos setores, entre os 11 selecionados na premiação da CBF.

A única explicação plausível é o preconceito do CEP, uma região invisível. O que não se aplica apenas ao clube, mas ao Nordeste como um todo. Somos esquecidos, sequer mencionados, como se, mesmo diante dos fatos, ocupar um espaço de direito é algo proibido. Com apenas o 14º orçamento, o Fortaleza se inseriu na briga pelo título até a 36ª rodada, precisando lidar no dia a dia com parte da mídia do eixo transformando inclusive o G-4 em G-3 ou G-2. A luta nunca foi apenas em campo, mas também fora dele.

E quem merecia uma oportunidade? Para esse colunista, o melhor goleiro da competição foi o goleiro João Ricardo. O arqueiro tricolor foi o líder de defesas, de sequência de gols evitados, além de aparecer entre os que passaram mais rodadas sem ser vazado. No fim, o Leão teve a 4ª melhor defesa do Brasileirão, muito fruto desse jogador.

Premiação da CBF de melhores da Série A de 2024

Seleção da competição (4-3-3)

Goleiro: John (Botafogo)

Zagueiros: Alexander Barbosa (Botafogo) e Bastos (Botafogo)

Lateral-direito: Wesley (Flamengo)

Lateral-esquerdo: Bernabei (Internacional)

Volantes: Gerson (Flamengo) e Marlon Freitas (Botafogo)

Meias: Rodrigo Garro (Corinthians) e Alan Patrick (Internacional)

Atacantes: Luiz Henrique (Botafogo) e Estêvão (Palmeiras)

Prêmios individuais

Craque da competição: Luiz Henrique (Botafogo)

Revelação: Estêvão (Palmeiras)

Craque da galera: Garro (Corinthians)

Melhor treinador: Artur Jorge (Botafogo)

Artilheiros: Alerrandro (Vitória-BA) e Yuri Alberto (Corinthians)