Quantos pontos o Ceará precisa para conquistar o acesso na Série B? Veja pontuação e sequência

O acesso do Ceará à Série A de 2024 se torna uma missão cada vez mais difícil. A distância para o G-4 é de oito pontos, restando 15 partidas para o fim da Série B. Assim, a próxima sequência de jogos do Vovô é fundamental, quase como uma última chance de manter esse objetivo de elite vivo.

Isso devido aos perfis dos adversários, com três brigando contra o rebaixamento. As próximas rodadas são com Ponte Preta (C), Tombense (F), Criciúma (C) e Londrina (C) - serão 12 pontos, e só uma sequência positiva o aproxima do G-4.

No 1º turno da Série B, sob o comando de Eduardo Barroca, o Ceará teve o melhor momento nesta sequência, quando ficou invicto e garantiu vitórias contra Tombense (2x0), Criciúma (0x1) e Londrina (0x3), além de empate com a Ponte Preta (0x0), somando então mais 10 pontos na tabela, no melhor momento na competição.

Agora, a única margem possível é de 100% de aproveitamento no período. O Vovô tem 33 pontos e ocupa a 10ª posição, e ainda não engatou no returno, onde venceu um jogo de quatro realizados.

Próximos jogos do Ceará na Série B de 2023

20.08 - Ceará x Ponte Preta | Arena Castelão, às 18h

26.08 - Tombense x Ceará | Soares de Azevedo, às 17h

02.09 - Ceará x Criciúma | Arena Castelão, às 17h

06.09 - Ceará x Londrina | Arena Castelão, às 21h30

Legenda: Nícolas marcou na vitória do Ceará contra o Tombense pelo 1º turno da Série B Foto: Felipe Santos / Ceará

Pontuação para o acesso

A pontuação para o acesso à Série A, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é de 64 pontos, o que lhe garante uma probabilidade de 92,6%.

Logo, o Ceará precisa de mais 31 para atingir esse objetivo, restando 45 em disputa para a Série B.

Ao todo, seriam 11 vitórias nas próximas rodadas. O número também pode ser obtido de outra forma.

O que o Ceará precisa nas 15 rodadas finais para o acesso?

11 vitórias (33 pontos)

10 vitórias + 1 empate (32 pontos)

9 vitórias + 4 empates (32 pontos)

8 vitórias + 8 empates (32 pontos)