Presidente do Ceará diz que Erick só deixa o clube com pagamento da multa: ‘não vou liberar’

O Ceará ainda não recebeu uma resposta positiva do atacante Erick para a renovação. Com contrato até o fim de 2023, o jogador recusou ofertas para renovar o vínculo e está na mira do São Paulo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o atleta deve fechar com os paulistas. O detalhe: o Vovô decidiu que não irá liberá-lo.

A informação é do presidente alvinegro João Paulo ao Diário do Nordeste. Vale ressaltar que, caso Erick assine pré-contrato com outra equipe, o Ceará será notificado - o que ainda não aconteceu.

João Paulo Presidente do Ceará “Erick tem contrato até o fim de 2023, o Ceará fez oferta de renovação, mas o empresário dele disse que a ideia era esperar. Soubemos pela imprensa que o São Paulo estava negociando, mas o São Paulo não nos procurou. O que podemos dizer é que eu não vou liberar o Erick, se isso acontecer. A decisão é que ele só irá sair se o clube interessado pagar a multa do contrato”.

Com 25 anos, Erick atravessa grande fase. Em 36 jogos, foram 13 gols e 11 assistências na atual temporada. A chegada em Porangabuçu foi em 2021, adquirido junto ao Braga-POR por US$ 400 mil (cerca de R$ 2,4 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

O Diário do Nordeste apurou que a multa rescisória é de R$ 30 milhões para o mercado nacional e R$ 50 milhões para o exterior. O planejamento é contar com o atleta para a disputa da Série B.

O caso é similar ao atacante Luciano Juba, do Sport. Apesar de firmar pré-contrato com o Bahia para setembro, o time pernambucano não autorizou a saída antecipada do atleta, que tem um vínculo encerrando em agosto. O Leão até recusou uma oferta de compensação financeira de R$ 4 milhões.

