Premiação do Maracanã na Copa do Brasil pode pagar até 7 meses do salário do elenco

O Maracanã conquistou um feito histórico para o clube na última quarta-feira (26). Na estreia na Copa do Brasil, em um confronto cearense com o Ferroviário, o time de Maracanaú avançou à 2ª fase ao empatar no tempo normal em 1 a 1 e vencer nos pênaltis por 5 a 4. Um feito inédito, com um impacto financeiro sem precedentes: o arrecadado até agora equivale a sete vezes o salário do elenco.

Até o momento, como premiação da Copa do Brasil, o time comandado por Júnior Cearense conquistou R$ 1,8 milhão na atual edição do torneio. Foram R$ 830 mil pela participação e mais R$ 1 milhão pela classificação. Tudo isso com a folha salarial dos jogadores de R$ 250 mil mensais.

Assim, o projeto cresce e se fortalece. Em um trabalho muito longevo, uma nova barreira é superada a cada ano com gestão e equipes competitivas. Agora com a chance de reinvestir tudo que ganhou para potencializar ainda mais o grupo de jogadores, a estrutura, além de resolver outras pendências.

Na próxima etapa, o bônus só aumenta. No aguardo da definição de Ceilândia-DF ou Coritiba como adversários na 2ª fase da Copa do Brasil, entra em campo com o sonho de ganhar mais R$ 2,2 milhões.

O recado é um só: o Maracanã está muito vivo. Fundado em 2005, foi campeão da Série C do Cearense em 2020. Em 2021, venceu a Série B do Cearense. Já na elite, em 2022, foi eliminado na 1ª fase. Em 2023, chegou às quartas. Em 2024, foi às semifinais, se despedindo para o Fortaleza.

Na atual temporada, além de debutar na Copa do Brasil, também estreou na Copa do Nordeste, quando eliminou o ABC na 1ª fase preliminar, mas perdeu para o CSA na 2ª fase, não avançando à fase de grupos. No Estadual, está novamente nas semifinais, onde tem o Ceará como adversário. Vale ressaltar, no entanto, que ao longo da temporada também participa da Série D do Brasileiro.