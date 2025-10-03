O Ceará precisa alimentar mais ambição na Série A

O Ceará perdeu mais uma chance de mudar de patamar na Série A de 2025. A derrota para o Vitória-BA por 1 a 0, nesta quinta-feira (3), no Barradão/BA, tem esse sabor amargo da frustração. É como se a 11ª posição fosse o destino alvinegro, que tem o dever de alimentar a ambição por mais.

Antes, é preciso ser justo. O placar foi extremamente ingrato pelo que foi a partida. O Vovô “amassou” o Vitória-BA no 2º tempo, colocou bola na trave e desperdiçou diversas oportunidades. O futebol não tem justiça, é verdade, e um empate não chegaria sem essa evidente falta de eficiência.

Por isso, o resultado é um golpe na campanha. Com 31 pontos, tem seis a mais que o Z-4 e quatro a menos que o G-8. Na metade da tabela, o Vovô tem o poder de mudar o próprio destino e quem sabe escrever uma história inédita (como ficar no G-10), por isso a cobrança é por internalizar a ambição.

Legenda: O Ceará está na 11ª posição da Série A após a 26ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

Dentro do objetivo inicial de permanência, voltando à elite nacional, o atual caminho é consistente, com poucos riscos e uma jornada mais segura. No entanto, um clube centenário merece esse salto de perspectiva, de grandeza nacional. Seria um prêmio ao torcedor, que foi tão essencial no retorno à Série A e segue mostrando a força na arquibancada, sendo a 7ª maior média de público pagante.

Nesse aspecto, movimentos simbolizam essa amarra na tabela. Diante do Vitória-BA, por exemplo, a presença de três volantes juntos (Fernando Sobral, Richardson e Lourenço) reforça essa perspectiva, assim como o fato do Ceará não ter conseguido ainda duas vitórias seguidas ao longo do Brasileirão.

Logo, a mensagem é uma só: que o Ceará possa acreditar em mais. E isso não significa a perda de humildade, nem pés no chão de um grupo reconhecido como “Time do Povo” ou “Time de Operários”. É apenas sobre reconhecer a própria grandeza e lutar por isso para transformar 2025 em histórico.

Próximos 5 jogos do Ceará na Série A de 2025

05.10 (domingo) - Ceará x Santos | Arena Castelão, às 20h30

15.10 (quarta) - Sport x Ceará | Ilha do Retiro, às 20h

19.10 (domingo) - Ceará x Botafogo | Arena Castelão, às 16h

25.10 (sábado) - Atlético-MG x Ceará | Arena MRV, às 16h

02.11 (domingo) - Ceará x Fluminense | Arena Castelão, às 16h