Nação Alvinegra: Ceará define data de lançamento dos novos uniformes de 2021; veja detalhes

O Ceará Sporting Club prepara o lançamento de mais dois uniformes na temporada de 2021. Com o processo de consolidação da marca Vozão, a gestão solicitou a fabricação de dois modelos da Nação Alvinegra, material produzido em parceria com a torcida através de concurso cultural.

O Diário do Nordeste apurou que a Nação Alvinegra voltada para o elenco masculino irá estrear no clássico nordestino contra o Sport neste domingo (25), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela Série A. Há expectativa das vendas serem iniciadas no dia seguinte através das lojas e e-commerce.

Legenda: A última camisa lançada pelo Ceará foi o uniforme principal da temporada de 2021, em maio Foto: Stephan Eilert / Ceará

Já a Nação Alvinegra destinada ao time feminino tem previsão de divulgação na primeira quinzena de setembro. A camisa é um marco histórico na categoria: o Ceará é o primeiro clube do país a lançar uma camisa exclusiva para a equipe feminina, que irá disputar a Copa do Nordeste da modalidade naquele mês.

Lavor Neto Diretor de Marketing e Comercial do Ceará "A gente fez um estudo de mercado para entender a necessidade, modelo, tecido e até o próprio short. No processo, conversamos com as jogadores e entendemos que precisávamos inverter a lógica da produção, valorizando ainda mais o futebol feminino. Então participamos dessa co-criação a partir do modelo vencedor do torcedor”.

No projeto da Nação Alvinegra, iniciado em 2020, os torcedores interessados podem enviar layouts com sugestões de camisas seguindo um prazo de inscrição e os critérios pré-estabelecidos. Uma comissão interna escolhe o material vencedor e, assim, a produção é iniciada.

Produção e estoque

Os modelos da Nação Alvinegra de 2021 foram confeccionados pelo Ceará e atravessam etapa de ampliação do estoque. O objetivo é realizar o lançamento com peças suficientes para atender a demanda da torcida conforme experiências de comercialização anteriores.

Os valores dos produtos devem ser oficializados após as respectivas apresentações. Em processo de longo prazo, o clube pode ter materiais exclusivos para o time feminino nos anos seguintes.

Legenda: A diretoria do Ceará coordena o processo de fabricação do próprio uniforme esportivo Foto: Kid Júnior / SVM

Na última temporada, foi arrecadado R$ 12 milhões (receita bruta) com a marca própria Vozão, sendo 126 mil camisas vendidas. Já no período vigente, com os dois próximos uniformes, a gestão estima o lançamento de seis camisas: uniforme 1, uniforme 2, Sertão Alvinegro (Copa do Nordeste), Nação Alvinegra masculina, Roxo pelo Vozão e Nação Alvinegra feminina.