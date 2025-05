Léo Condé quebra rótulo de técnico de Série B com triunfo íntimo contra o Vitória-BA

Uma vitória íntima e com um sabor de resposta também. Cordial e equilibrado como é, o mineiro Léo Condé talvez nem saboreie o resultado dessa forma, mas a vitória do Ceará por 1 a 0 contra o Vitória-BA, neste sábado (3), no estádio Presidente Vargas (PV), tem o peso de um rótulo quebrado: o treinador taxado de ser um profissional “de Série B” superou o ex-clube na 7ª rodada da Série A.

O placar era essencial para o Vovô, mas também necessário para Condé. Com uma carreira longa, o “Rei do Acesso” também tem qualidade na elite, trabalho sólido, estratégia e bons resultados. A materialização disso tudo chega ao bater o time que o dispensou pela falta de “perfil” de 1ª divisão.

Uma decisão tomada após marcas históricas: título da Série B (primeira taça nacional do Vitória-BA) e também a conquista do Campeonato Baiano (em que não vencia desde 2017). Tudo através de 73 partidas e um aproveitamento de 56% ao longo de quase um ano e meio de trabalho em Salvador.

A demissão foi após sete jogos no Brasileirão de 2024, em maio, com a chegada ao Ceará em junho. Diante dos elogios da diretoria rubro-negra da época, a fala do presidente Fábio Mota ressoou singela, mas carregada do rótulo de desprestígio: “procuramos um treinador com um perfil diferente. Perfil de Série B é um, de Série A é outro”, declarou.

Legenda: Em 2023, Léo Condé conquistou a taça de campeão da Série B pelo Vitória-BA Foto: Victor Ferreira / Vitória-BA

Assim, Thiago Carpini foi contratado pelo Vitória-BA e segue até hoje. E logo na 7ª rodada, Condé reencontra a mesma equipe e a vence, somando agora 11 pontos, quase o dobro do rival baiano (6), que entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão após esse resultado negativo.

Condé tem falhas, é alvo de críticas e apresenta pontos para evoluir em Porangabuçu - não há perfeição nesse esporte. Apesar disso, conquistou o acesso com o Ceará (2024) e o título cearense (2025), recebendo uma renovação justa até o fim do ano. O ciclo pode se encerrar posteriormente, apesar do bom trabalho, mas a verdadeira lição é de que jamais se deve rotular alguém ou dizer onde aquela pessoa pode chegar. O destino do outro não cabe à você na trajetória singular da vida.

Com a classe de sempre, a resposta chegou no trabalho, típico de Condé, sempre contido e fugindo de grandes polêmicas no discurso, na espreita de uma oportunidade para mostrar do que é capaz. Por isso, a vitória no PV teve peso duplo: essencial e importante para o Ceará e para o Léo Condé.