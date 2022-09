Início de Lucho González no Ceará tem pedido de 'alta intensidade' ao elenco; Vina explica treinos

O trabalho do técnico argentino Lucho González no Ceará teve início nesta semana e deixou uma marca nos primeiros treinos junto ao elenco alvinegro: intensidade. A explicação foi do meia Vina em entrevista coletiva nesta quinta-feira (1º), na sede do clube, no CT de Porangabuçu.

Vina Meia do Ceará “Com o Lucho, ainda não falamos especificamente do modelo de jogo, como vamos jogar. Nesses primeiros treinos, ele colocou mais o contexto geral, que gosta de muito de alta intensidade, então estamos tentando se adaptar ao método de trabalho dele [...] Estou aberto a aprender com todos os treinadores, cada um tem o seu estilo. É o começo de trabalho dele como treinador, era jogador até pouco tempo, e linguagem é muito tranquila, ele fala ainda como jogador”.

A estreia de Lucho será contra o Flamengo, no domingo (4), às 11h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Na projeção até a partida, a comissão técnica argentina ainda terá três treinos até a data do jogo.

"Os primeiros treinamentos são muito bons, intensidade muita alta, e a gente sabe que é muito do estilo, ainda mais argentino. Estamos tentando assimilar da melhor maneira possível esse estilo que o Lucho trouxe. Na comunicação, estão se esforçando ao máximo para que a gente entenda. Tenho certeza que vai ser um grande trabalho", declarou.

Assista a coletiva de Vina:

Próximos jogos do Ceará na Série A

04.09 - Flamengo x Ceará | Maracanã, às 11h.

10.09 - Ceará x Santos | Arena Castelão, às 16h30.

18.09 - Ceará x São Paulo | Arena Castelão, às 16h.

Sistema de jogo

Lucho pretende realizar poucas mudanças na parte tática do Ceará. Como a Série A está no fim, o objetivo é reorganizar a equipe e retomar uma característica importante do grupo: a agressividade. Assim, a intensidade na briga pela bola deve crescer, assim como o retorno da solidez defensiva.

Lucho González Técnico do Ceará "Eu gostaria de ver um time curto, com poucos espaços entre linhas, um time que seja agressivo, que goste de ter a bola, mas que tenha o timing de saber quando atacar ou quando tiver uma posição com movimentação. E um time que mostre um espírito competitivo”.

Na primeira semana, os “treinamentos serão curtos, mas com muita intensidade”. Na primeira análise dos jogos, o foco tem ajustes iniciais nas linhas, o que deve manter os padrões 4-2-3-1 e 4-2-1-3. Independente da pressão externa, Lucho disse que a ideia de um jogo “deve seguir até o fim”.

Assista a coletiva de Lucho González: