Goleada do Ceará na Arena Castelão dá recado de que time segue vivo na briga pelo acesso

O Ceará precisava vencer para seguir vivo na briga pelo acesso à Série A. Assim, não apenas somou três pontos como atropelou o Vila Nova por 4 a 0 na Arena Castelão, neste domingo (22), pela 28ª rodada da Série B. Restando 10 partidas, a equipe cearense entrou na disputa novamente.

O peso do jogo é muito anímico. Após duas derrotas seguidas fora de casa e sob desconfiança, uma vitória com autoridade soa como uma resposta necessária ao torcedor, que tanto apoio e também se frustrou no decorrer da competição. E tudo deu certo para os comandados do treinador Léo Condé.

Muito criticado, Matheus Felipe cedeu lugar no time titular para Ramon Menezes, que teve grande atuação. Assim como Lourenço e De Lucca pelo meio-campo e o trio de ataque formado por Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon, que participou diretamente de todos os gols do confronto no Castelão.

Em paralelo, o goleiro Bruno Ferreira também foi acionado e transmitiu segurança para a defesa. O paralelo da partida, de fato, é simples de resumir: atropelo no 1º tempo com 3 a 0 e muita intensidade para depois administrar a reta final, resistir à pressão, e ainda fechar o placar no 4 a 0.

Deste modo, diante do Vila Nova, atualmente no G-4, o Vovô mostrou força. Agora, tem 42 pontos e a 6ª colocação geral - que pode mudar até o fim da rodada - além de mais esperança em Porangabuçu.

Legenda: O Ceará voltou a subir na tabela da Série B com a vitória contra o Vila Nova Foto: reprodução / SrGoool

Missão muito difícil

O momento é de racionalidade em meio à euforia. O torcedor deve desfrutar, o elenco também, mas é preciso pés no chão e a compreensão da dificuldade da missão atual: precisa de mais 20 pontos.

Nas rodadas finais, o Ceará tem 30 em disputa. São cinco jogos em casa e cinco como visitante.

O primeiro passo é ter 100% em casa, o que já garante mais 15. O próximo compromisso alvinegro, inclusive, é na Arena Castelão, na sexta (27), às 19h, contra o Brusque, que luta contra o Z-4.

Depois disso, a tarefa é beliscar a pontuação longe dos domínios, aspecto que deve melhorar. No fim, é um passo de cada vez, com a expectativa de apoio da torcida alvinegra até o fim da Série B. A sequência na competição é: Brusque (C), Sport (F), Ponte Preta (C), Ituano (F), Santos (F), Paysandu (C), Avaí (C), Botafogo-SP (F), América-MG (C) e Guarani (F).