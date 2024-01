Fortaleza tem saída de 20 jogadores na temporada de 2024; veja lista

O Fortaleza contou com a saída de 20 jogadores na temporada de 2024 - e a lista pode aumentar. Com muitos ativos, o clube fez um filtro técnico junto ao treinador argentino Juan Pablo Vojvoda e protagonizou diversas negociações, seja através de empréstimo, venda ou fim de contrato.

O último nome foi o volante Matheus Jussa. Com contrato até o fim do ano, o meio-campo esteve cedido ao Cruzeiro em 2023 e agora encaminhou transferência ao Shanghai Port, da China. A expectativa é de que o zagueiro português Tobias Figueiredo também acerte com uma nova equipe.

Assim, a gestão reorganiza o plantel. Com o mercado ativo, o time também aproveitou as saídas para faturar com a venda de direitos econômicos, totalizando R$ 25,7 milhões com as negociações.

Do elenco profissional de 2023, as saídas foram: goleiro Fernando Miguel (Ceará), zagueiro Schappo (Botafogo-SP), volante Caio Alexandre (Bahia), meia Lucas Crispim (Buriram United-TAI), e os atacantes Silvio Romero (Instituto-ARG), Guilherme (Santos) e Romarinho (Sport).

Lista de saídas de jogadores do Fortaleza na temporada de 2024:

GOL - Fernando Miguel (Ceará) ➡️ Fim de contrato

ZAG - Bernardo Schappo (Botafogo/SP) ➡️ Empréstimo

ZAG - Habraão (Chapecoense) ➡️ Empréstimo

ZAG - Alix Vinícius (Atlético-GO) ➡️ Negociação de venda

LAD - Vitor Ricardo (São Bernardo/SP) ➡️ Fim de contrato

VOL - Ronald (Mirassol) ➡️ Empréstimo

VOL - Caio Alexandre (Bahia) ➡️ Negociação de venda

VOL - Fabrício Baiano (Sagamihara-JAP) ➡️ Fim de contrato

VOL - Matheus Jussa (Shanghai Port-CHI) ➡️ Negociação de venda

MEI - Sammuel (ABC) ➡️ Empréstimo

MEI - Lucas Crispim (Buriram United-TAI) ➡️ Fim de contrato

MEI - Matheus Vargas (Juventude) ➡️ Empréstimo

ATA - David da Hora (Juventude) ➡️ Empréstimo

ATA - Renato Kayzer (Criciúma) ➡️ Empréstimo

ATA - Edinho (Paysandu) ➡️ Empréstimo

ATA - Silvio Romero (Instituto-ARG) ➡️ Fim de contrato

ATA - Guilherme (Santos) ➡️ Fim de contrato

ATA - Igor Torres (Aparecidense/GO) ➡️ Empréstimo

ATA - Gustavo Coutinho (Sport) ➡️ Negociação de venda

ATA - Romarinho (Sport) ➡️ Negociação de venda