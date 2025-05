Fortaleza tem nova atuação ruim na Série A e fica de vez na briga contra zona de rebaixamento

O Fortaleza sofreu mais uma derrota pesada em 2025 e entrou na briga contra a zona de rebaixamento da Série A. Contra o Cruzeiro, neste domingo (25), perdeu por 2 a 0 na Arena Castelão após ser completamente dominado no 1º tempo, acordar tarde em busca de reação, exigir uma única defesa do goleiro Cássio e terminar com 10 em campo após a expulsão do volante Pedro Augusto.

O cenário é terrível: sequência de atuações ruins, descontrole emocional e pouca agressividade. Mais uma vez, o goleiro João Ricardo foi o melhor, acompanhando de novo do zagueiro Gustavo Mancha. A leve melhora na etapa final, até o cartão vermelho, não é suficiente para indicar o potencial desse time.

Os primeiros 45 minutos foram de apavoro, com o Cruzeiro finalizando 14 vezes contra duas. A facilidade era tanta que o placar de 2 a 0 ficou barato pela falta de intensidade tricolor, que tinha parte do elenco apenas andando para acompanhar a alta velocidade dos mineiros dentro do jogo.

É verdade: o Leão respirou mais com Pochettino, que potencializou outros jogadores. Só que o volume ofensivo segue incipiente, pouco agressivo e ainda minando por decisões injustificáveis de Vojvoda: após dois meses sem jogar por opção técnica, Pedro Augusto ressurge e acaba expulso.

Assim, a sensação é de uma equipe perdida, sem rumo para seguir. Após derrota por 3 a 0 para o Vasco, uma eliminação para o Retrô-PE em casa apenas na 3ª fase da Copa do Brasil e esse novo revés diante do torcedor, ainda tem dois compromissos extremamente difíceis: Racing na Argentina (Libertadores) e Flamengo no Maracanã (Série A). O momento é crítico e pode, sim, piorar mais.

Briga na zona de rebaixamento

Legenda: O Fortaleza está próximo da zona de rebaixamento na Série A de 2025 Foto: reprodução / SrGoool

O Fortaleza está na 16ª posição na tabela da Série A, apenas uma na frente do Z-4, com 10 pontos. A 10ª rodada é completada nesta segunda (26), com Red Bull Bragantino x Juventude, às 20h, em São Paulo. Caso o time gaúcho, atual vice-lanterna com 8, vença o jogo, deixa o Leão na zona.

Até a pausa do calendário para o Mundial de Clubes, o Fortaleza encara Flamengo (F) e Santos (C). As atuações ruins se tornaram a normalidade, com os jogos bons sendo a exceção da situação. Logo, hoje, pelo nível de exibição, o clube luta pela permanência e precisa “acordar” para evitar o pior, com mudanças profundas na gestão do futebol, no elenco, nas contratações e ainda na atitude.

Em 2022, após encerrar o 1º turno na lanterna da Série A, o time escapou sob comando de Vojvoda. As respostas são internas acima de tudo, mas é necessário mostrar mais vibração, equilíbrio e organização para uma verdadeira virada de chave, que ainda não existiu ao longo dessa temporada.