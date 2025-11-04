Fortaleza tem dúvida na escalação para Clássico-Rei; veja provável formação

O Fortaleza enfrenta o Ceará na próxima quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A de 2025. Mais uma decisão pela permanência, com o peso do Clássico-Rei, que reverbera para além da pontuação na tabela. E o técnico argentino Martín Palermo tem uma dúvida na escalação.

Em coletiva após o empate com o Santos em 1 a 1, neste sábado (1º), na Vila Belmiro, o comandante ressaltou a importância de manter a mesma formação na metodologia de trabalho. No entanto, não conta com o meia argentino Pochettino, que recebeu cartão amarelo e está suspenso.

“Bom, sim, é importante para o treinador encontrar a base da equipe, e poder repetir essa formação hoje é algo importante. Como não teremos Pochettino no próximo jogo, e pela proximidade das partidas, teremos que ver principalmente como estão os outros jogadores, porque fizeram um desgaste físico muito grande. Sabemos o que vai ser e o que representa o próximo jogo contra o Ceará, um clássico que, obviamente, devemos voltar a demonstrar que a equipe tem que continuar fazendo o que vem fazendo em cada partida, e encará-lo da melhor maneira”. Martín Palermo Técnico do Fortaleza

A escalação titular nos dois últimos jogos, contra Flamengo e Santos, contou com: Breno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro.

Por isso, o único problema é no meio-campo. E cada alternativa muda a característica da equipe.

Opções do Fortaleza

O setor do meio-campo é o mais preenchido do elenco de 2025. Sem Pochettino e compreendendo que Sasha e Pierre serão titulares, as demais alternativas disponíveis são: Lucas Crispim, Pablo Roberto, Rossetto, Zé Welison, Prior, Martínez, Guzmán. Vale ressaltar que o último boletim médico registrou Rodrigo e Matheus Pereira, mas Matheus avançou na recuperação e deve ser relacionado.

Logo, a definição do novo titular será até o último treino, programado para quarta-feira (5), com parte da atividade aberta ao público, às 17h45, no Centro de Excelência. Pelo cenário crítico na tabela, na 18ª posição, com 38 pontos, o Leão se coloca na condição de precisar vencer para tentar deixar o Z-4.

Legenda: O volante Pierre se firmou como titular do Fortaleza sob o comando de Palermo Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Em caso de manutenção de um meia armador, as opções são Prior, Guzmán ou Crispim, com o último sendo o mais utilizado por Palermo até o momento. Se estiver 100% fisicamente, no entanto, Matheus Pereira também faz a função mais avançada e surge como o favorito para ocupar a vaga.

Já em uma proposta mais defensiva, para fechar o meio-campo e seguir com mobilidade, Pablo Roberto e Rossetto são as alternativas caso Rodrigo siga no DM. Isso porque Martínez e Zé Welison treinam com o plantel, mas desde a reintegração após afastamento, não tiveram espaço na equipe.