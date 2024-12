Fortaleza tem 15 jogadores emprestados; veja quem pode retornar ao clube para 2025

O Fortaleza emprestou 15 jogadores ao longo de 2024. Com a reta final do ano, a gestão já trabalha na montagem do elenco para 2025 e também avalia todos os ativos que podem retornar para a próxima temporada. Do total, três atletas encerram vínculo e não devem renovar com o clube cearense.

O Diário do Nordeste lista todos os ativos do Leão que foram cedidos para outras equipes. Com o encerramento das competições, o departamento de futebol, junto do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda irão avaliar os nomes e definir quem da lista pode ser reintegrado ao time principal para 2025.

Com os empréstimos, o clube apostou na recuperação dos atletas, além de conquistar receita com vendas. O mercado internacional também foi um destino, como no caso do meia Luquinhas, atualmente no Legia Varsóvia-POL.

Emprestados pelo Fortaleza que encerram contrato (não devem ficar)

LAE - Gonzalo Escobar (Santos) | Firmou pré-contrato com o time paulista para 2025.

VOL - Ronald (Criciúma)

ATA - Edinho (Paysandu)

Jogadores emprestados pelo Fortaleza com contrato para 2025 (avaliação)

ZAG - Brayan Ceballos (Dínamo de Kiev, da Ucrânia) | Encerra empréstimo e retorna ao clube.

ZAG - Habraão (Santa Clara, de Portugal) | Emprestado até 30 de junho de 2025.

ZAG - Bernardo Schappo (Botafogo-SP) | Encerra empréstimo e retorna ao clube.

ZAG - Marcelo Benevenuto (Coritiba) | Encerra empréstimo e retorna ao clube.

ZAG - Bruno Melo (Coritiba) | Encerra empréstimo, mas o Coxa negocia a compra do defensor.

ZAG - Tobias Figueiredo (Criciúma) | Encerra empréstimo e retorna ao clube.

LAD - Dudu (Criciúma) | Encerra empréstimo e retorna ao clube.

VOL - Ryan Guilherme (UD Leiria, de Portugal) | Emprestado até 30 de junho de 2025.

MEI - Luquinhas (Legia Varsóvia, da Polônia) | Emprestado até 30 de junho de 2025.

ATA - Thiago Galhardo (Goiás) | Encerra empréstimo e retorna ao clube.

ATA - Igor Torres (Khaldiya SC, do Bahrain) | Emprestado até 31 de janeiro de 2025.

ATA - Guilherme Cachoeira (CSA) | Emprestado até o fim da temporada de 2025.

Tempo de contrato dos jogadores emprestados pelo Fortaleza

ZAG - Brayan Ceballos | Dezembro/2026.

ZAG - Habraão | Junho/2026.

ZAG - Bernardo Schappo | Dezembro/2026.

ZAG - Marcelo Benevenuto | Dezembro/2026.

ZAG - Bruno Melo | Dezembro/2026.

ZAG - Tobias Figueiredo | Junho/2026.

LAD - Dudu | Dezembro/2025.

VOL - Ryan Guilherme | Dezembro/2026.

MEI - Luquinhas | Dezembro/2026.

ATA - Thiago Galhardo | Dezembro/2025.

ATA - Igor Torres | Dezembro/2025.

ATA - Guilherme Cachoeira | Dezembro/2027.