Fortaleza tem 12 jogadores emprestados que podem retornar ao clube; veja lista

O time solicitou a volta do zagueiro Benevenuto, cedido ao Criciúma

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Alexandre Mota
Legenda: O zagueiro argentino Tomás Cardona pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Tigre, da Argentina
Foto: divulgação / Tigre-ARG

O Fortaleza acertou o retorno do zagueiro Benevenuto para a sequência da temporada de 2025. O atleta estava emprestado ao Criciúma, na Série B, e retorna para ajudar o clube cearense na missão de escapar do rebaixamento no Brasileirão. Deste modo, o Diário do Nordeste lista todos os nomes que pertencem ao Leão, mas foram cedidos para novos times e podem voltar em breve para a equipe agora comandada pelo português Renato Paiva.

Vale ressaltar que a atual janela de transferência é encerrada nesta terça-feira (2), o que dificulta mais movimentações de regresso no mercado. Antes, a gestão também tentou contar com o goleiro Santos, no entanto, o arqueiro não demonstrou interesse em encerrar o empréstimo com o Athletico-PR, onde é titular e também disputa a Série B. 

Ao todo, o Fortaleza tem 12 jogadores emprestados. A maioria tem contrato com o clube para 2026, o que pode ser importante em uma nova reformulação do elenco leonino.

Emprestados do Fortaleza que encerram contrato em 2025

  • GOL -Santos (Athletico-PR) | Encerra contrato com o Fortaleza ao fim da temporada.

Jogadores emprestados pelo Fortaleza com contrato para 2026

  • ZAG - Cardona (Tigre, da Argentina) | Contrato: fim de 2026 | Empréstimo: fim de 2025.
  • ZAG - Tobias Figueiredo (Athletico-PR) | Contrato: junho de 2026 | Empréstimo: fim de 2025.
  • ZAG - Jhonatan (Athletic-MG) Contrato: fim de 2026 | Empréstimo: fim de 2025.
  • LAE - Felipe Jonatan (Mirassol) | Contrato: abril de 2027 | Empréstimo: março de 2026.
  • VOL - Fabrício (Tombense-MG) | Contrato: maio de 2027 | Empréstimo: novembro de 2025.
  • VOL - Kauan (Atlético-GO) | Contrato: maio de 2028 | Empréstimo: fim de 2025.
  • MEI - Calebe (Alavés, da Espanha) | Contrato: fim de 2028 | Empréstimo: junho de 2026.
  • ATA - Iarley (ASA) | Contrato: fim de 2026 | Empréstimo: outubro de 2025.
  • ATA - Guilherme Cachoeira (CSA) | Contrato: fim de 2027 | Empréstimo: fim de 2025.
  • ATA - Kauê Canela (Botafogo-PB) | Contrato: fim de 2027 | Empréstimo: fim de 2025.
  • ATA - Machuca (Vélez Sarsfield, da Argentina) | Contrato: fim de 2027 | Empréstimo: fim de 2025.
