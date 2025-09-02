Fortaleza tem 12 jogadores emprestados que podem retornar ao clube; veja lista

O Fortaleza acertou o retorno do zagueiro Benevenuto para a sequência da temporada de 2025. O atleta estava emprestado ao Criciúma, na Série B, e retorna para ajudar o clube cearense na missão de escapar do rebaixamento no Brasileirão. Deste modo, o Diário do Nordeste lista todos os nomes que pertencem ao Leão, mas foram cedidos para novos times e podem voltar em breve para a equipe agora comandada pelo português Renato Paiva.

Vale ressaltar que a atual janela de transferência é encerrada nesta terça-feira (2), o que dificulta mais movimentações de regresso no mercado. Antes, a gestão também tentou contar com o goleiro Santos, no entanto, o arqueiro não demonstrou interesse em encerrar o empréstimo com o Athletico-PR, onde é titular e também disputa a Série B.

Ao todo, o Fortaleza tem 12 jogadores emprestados. A maioria tem contrato com o clube para 2026, o que pode ser importante em uma nova reformulação do elenco leonino.

Emprestados do Fortaleza que encerram contrato em 2025

GOL -Santos (Athletico-PR) | Encerra contrato com o Fortaleza ao fim da temporada.

Jogadores emprestados pelo Fortaleza com contrato para 2026