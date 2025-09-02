Fortaleza tem 12 jogadores emprestados que podem retornar ao clube; veja lista
O time solicitou a volta do zagueiro Benevenuto, cedido ao Criciúma
O Fortaleza acertou o retorno do zagueiro Benevenuto para a sequência da temporada de 2025. O atleta estava emprestado ao Criciúma, na Série B, e retorna para ajudar o clube cearense na missão de escapar do rebaixamento no Brasileirão. Deste modo, o Diário do Nordeste lista todos os nomes que pertencem ao Leão, mas foram cedidos para novos times e podem voltar em breve para a equipe agora comandada pelo português Renato Paiva.
Vale ressaltar que a atual janela de transferência é encerrada nesta terça-feira (2), o que dificulta mais movimentações de regresso no mercado. Antes, a gestão também tentou contar com o goleiro Santos, no entanto, o arqueiro não demonstrou interesse em encerrar o empréstimo com o Athletico-PR, onde é titular e também disputa a Série B.
Ao todo, o Fortaleza tem 12 jogadores emprestados. A maioria tem contrato com o clube para 2026, o que pode ser importante em uma nova reformulação do elenco leonino.
Emprestados do Fortaleza que encerram contrato em 2025
- GOL -Santos (Athletico-PR) | Encerra contrato com o Fortaleza ao fim da temporada.
Jogadores emprestados pelo Fortaleza com contrato para 2026
- ZAG - Cardona (Tigre, da Argentina) | Contrato: fim de 2026 | Empréstimo: fim de 2025.
- ZAG - Tobias Figueiredo (Athletico-PR) | Contrato: junho de 2026 | Empréstimo: fim de 2025.
- ZAG - Jhonatan (Athletic-MG) | Contrato: fim de 2026 | Empréstimo: fim de 2025.
- LAE - Felipe Jonatan (Mirassol) | Contrato: abril de 2027 | Empréstimo: março de 2026.
- VOL - Fabrício (Tombense-MG) | Contrato: maio de 2027 | Empréstimo: novembro de 2025.
- VOL - Kauan (Atlético-GO) | Contrato: maio de 2028 | Empréstimo: fim de 2025.
- MEI - Calebe (Alavés, da Espanha) | Contrato: fim de 2028 | Empréstimo: junho de 2026.
- ATA - Iarley (ASA) | Contrato: fim de 2026 | Empréstimo: outubro de 2025.
- ATA - Guilherme Cachoeira (CSA) | Contrato: fim de 2027 | Empréstimo: fim de 2025.
- ATA - Kauê Canela (Botafogo-PB) | Contrato: fim de 2027 | Empréstimo: fim de 2025.
- ATA - Machuca (Vélez Sarsfield, da Argentina) | Contrato: fim de 2027 | Empréstimo: fim de 2025.