Fortaleza pode rodar elenco contra o Palestino na Sul-Americana; veja quem jogou menos em 2023

O Fortaleza encerra a participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (27), contra o Palestino-CHI, às 19h, no Chile. Líder do Grupo H, com a vaga garantida nas oitavas, o time tem a chance de rodar o elenco até a chegada ao mata-mata, descansando também para a Série A.

O cenário é de bônus desportivo, assim como a superação do playoff - eliminando duas partidas do calendário. Uma vitória pode render US$ 100 mil (cerca de R$ 476 mil), a briga pela liderança geral também, mas poupar uma parte dos jogadores não deve impactar diretamente na postura no duelo.

Logo, é uma partida que serve para o elenco dar uma resposta. Peças como o lateral-direito Dudu, o volante Lucas Sasha e os atacantes Guilherme e Silvio Romero devem receber uma oportunidade.

Legenda: Fortaleza teve sua primeira derrota na Copa Sul-Americana contra o Estudiantes de Mérida-VEN Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A ideia também ganha força com as peças no DM. A lista contempla: o goleiro Fernando Miguel (em transição), o volante Zé Welison (edema na coxa), o meia Zanocelo (pubalgia) e o atacante Pedro Rocha (em pós-operatório).

A expectativa é de uma escalação mesclada, também com a presença de titulares, como o zagueiro Titi, suspenso para o jogo com o Flamengo, sábado (1º), às 18h30, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Na rodada anterior da Sula, na derrota para Estudiantes de Mérida-VEN, fora de casa, o time foi mesclado. A escalação teve: João Ricardo; Dudu, Benevenuto, Titi e Lucas Crispim; Sasha (Lucero), Zé Welison (Hércules) e Zanocelo (Pochettino); Pikachu, Calebe (Amorim) e Silvio Romero (Thiago Galhardo).

Atletas com menos jogos pelo Fortaleza em 2023

GOL - Maurício Kozlinski: 2 jogos (180 minutos).

ZAG - Bernardo Schappo: nenhum jogo.

ZAG - Ceballos: 11 jogos (977 minutos | 1 gol)

LAE - Lucas Esteves: 6 jogos (432 minutos | 1 assistência)

LAD - Dudu: 12 jogos (590 minutos | 1 gol | 2 assistências)

MEI - Amorim: 2 jogos (23 minutos).

MEI - Zanocelo: 12 jogos (391 minutos | 1 gol)

MEI - Sammuel: 10 jogos (497 minutos | 1 gol | 2 assistências)