Fortaleza se aproxima do G-6 da Série A com nova forma de jogar; veja sequência de jogos

O Fortaleza se reinventou mais uma vez para ser competitivo. Após a Data Fifa, tem 100% de aproveitamento ao vencer Cruzeiro e Atlético-MG com a mesma estratégia e se aproximou do G-6 da Série A. Os méritos são do técnico argentino Vojvoda e da nova forma de atuação.

A pausa no calendário rendeu um elenco descansado e uma mudança tática. Do time propositivo, agora apresenta menos posse, mais solidez defensiva e o esquema 4-4-2 para o contra-ataque.

Legenda: O Fortaleza está na 8ª posição da Série A de 2023, com 20 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Nos dois compromissos, teve efeito. No fim, a comissão técnica ampliou o repertório e encontrou um novo encaixe antes da abertura da janela de transferência, quando terá as contratações disponíveis. A tendência é que esse cenário siga contra o Flamengo, no sábado (1º), às 18h30, no Maracanã.

Com 20 pontos, está na 8ª posição. Com as vitórias, ultrapassou Cruzeiro, Atlético-MG e, se vencer de novo, ultrapassa o Flamengo (22). Hoje, a diferença para a campanha histórica de 2021, após 12 jogos, é de quatro pontos. Logo, se fixou na 1ª página da tabela, na briga por vaga na Libertadores.

Próximos jogos do Fortaleza na Série A

01.07 - Flamengo x Fortaleza | Maracanã, às 18h30

09.07 - Fortaleza x Athletico-PR | Castelão, às 18h30

16.07 - Fortaleza x Cuiabá | Castelão, às 16h

Legenda: O Fortaleza tem a 2ª melhor defesa da Série A de 2023, com oito gols sofridos Foto: arquivo / SVM

Nova estratégia

Com Pochettino na esquerda, Vojvoda povoou mais o meio-campo e tira as valências do adversário, trava o confronto. Na volta do intervalo, desprende explorando os espaços do detentor da posse de bola, acelera e, conseguindo o placar, fica mais seguro em campo para ampliar: amadurecimento.

Os ajustes são necessários, como maior movimentação ofensiva, mas o panorama tem êxito pela grande fase da defesa, a 2ª melhor do Brasileirão - são nove gols sofridos em 12 partidas, média de 0,75 por jogo. E a maioria do setor se destaca, como João Ricardo, Titi, Brítez e Bruno Pacheco.

A equipe se tornou mais assertiva, objetiva e precisando de menos finalizações para abrir o placar. A caminhada é longa no Brasileirão, mas o Fortaleza atravessou uma nova metamorfose e evoluiu.