Fortaleza pode entrar na zona de rebaixamento da Série A no fim da 7ª rodada; veja cenários

O Fortaleza pode entrar na zona de rebaixamento da Série A de 2025 ao término da 7ª rodada. Após o empate sem gols com o São Paulo, no Morumbi, na última sexta-feira (2), o time cearense ficou na 16ª posição, com sete pontos, mas ainda restam dois jogos que podem impactar na classificação.

Nesta segunda-feira (5), o RB Bragantino encara o Mirassol, às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques/SP. Já às 20h, o Atlético-MG entra em campo diante do Juventude, no Alfredo Jaconi/RS.

As partidas podem mudar a posição do time. Isso porque o Leão é o primeiro fora do Z-4, estando na 16ª colocação, com sete pontos. O Atlético-MG é o 17º, com seis, e o Mirassol é o 15º, com sete.

Legenda: Tabela de classificação da Série A restando dois jogos para o fim da 7ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

Resultados que atrapalham o Fortaleza

Se o Atlético-MG vencer, o Fortaleza entra na zona de rebaixamento da Série A. Em caso de empate ou derrota do Galo, o Leão fica fora do Z-4, apesar da possibilidade de empatar na pontuação: 7 x 7.

O detalhe é que o Mirassol também pode mudar de posição com o time cearense. No momento, ambos possuem o mesmo número de pontos, mas o saldo da equipe paulista está maior: 0 contra -2.

Deste modo, se o Atlético-MG vencer, a única maneira do Fortaleza escapar do Z-4 na 7ª rodada é se o Mirassol perder para o RB Bragantino por mais de três gols, o que o deixaria com um saldo inferior e também dentro da zona, tirando então o clube cearense da situação difícil na classificação.

No fim, o início do Fortaleza no Brasileirão é ruim. Sob o comando do argentino Vojvoda, tem uma vitória, quatro empates e duas derrotas. Há margem técnica e também tempo para evoluir na Série A.