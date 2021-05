Fortaleza mostra nova mentalidade com mais uma goleada e amplia confiança do elenco

O Fortaleza aplicou nova goleada sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Após vencer o Crato por 6x1, o time tricolor aplicou 6x0 no Icasa, nesta segunda (17), pelo Campeonato Cearense. E os resultados servem para exemplificar a nova mentalidade, de imposição e busca incessante pelo gol.

Em tese, há um abismo de investimento entre os clubes. A equipe leonina reforça a disparidade ao atuar com intensidade, marcação alta e comprometimento. O trabalho do argentino está no início, mas a mudança de mentalidade é notória.

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda soma 100% de aproveitamento com o Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Assim, os números se acentuam, e ainda são acrescidos do resultado no Clássico-Rei: 2x0. Hoje, o treinador registra 100% de aproveitamento com três vitórias, 14 gols marcados e um sofrido.

Confiança do elenco

A postura vibrante, atrelada ao desejo de conquistar o resultado, também pode contagiar o elenco. O caráter tem impacto ao conceder oportunidade para atletas que tinham menos espaço no plantel.

O maior saldo do duelo na Arena Castelão é a animosidade e a confiança obtida por nomes como o atacante Romarinho, que marcou duas vezes - os primeiros tentos da atual temporada. O mesmo se aplica para Lucas Crispim e Luiz Henrique, últimas alternativas no papel da armação.

Legenda: O atacante Romarinho marcou os dois primeiros gols da temporada contra o Icasa Foto: Kid Júnior / SVM

O setor também contempla o volante Ronald, que sequer era relacionado em 2021. Em campo, conseguiu uma assistência, e quase foram duas se a arbitragem não tivesse anulado de modo equivocado a finalização do zagueiro João Paulo.

Na escala de gols, Isaque também marcou o primeiro com a camisa leonina. Osvaldo, que entrou no 2º tempo e está longe do melhor momento, conseguiu uma assistência no lance em contra-ataque. E o Fortaleza cumpriu o papel dos testes com vitória na Arena Castelão.

Nova formação

O Fortaleza adotou mais uma vez o esquema 4-1-4-1 sob comando de Vojvoda. Diferente do 4-3-3, o time mantém um volante na frente da defesa (hoje foi Felipe), deixa o outro livre para atacar e mantém dois meias próximos do centroavante com muita movimentação.

Legenda: O zagueiro João Paulo fez um gol anulado de modo equivocado pela arbitragem Foto: Kid Júnior / SVM

Assim, nas investidas, consegue ter até cinco atletas buscando situações de gol. O panorama foi adotado também contra o Crato e indica uma formação proativa, em cenário que há possibilidade de atacar. Diante do Ceará, a escalação foi 4-2-3-1, apesar da liberdade para o volante Jussa.

São os ensaios próximos da Série A do Campeonato Brasileiro. O desejo da gestão é de que o time consiga ser competitivo e busque a vitória contra equipe do mesmo patamar de investimento ou menor, o que pode assegurar melhor posição e vaga internacional - o objetivo de 2021.