Fortaleza garante premiação milionária com G-4 da Série A de 2024; veja valores

O Fortaleza garantiu uma premiação milionária com a posição final na Série A de 2024. Após 38 rodadas, o time cearense protagonizou uma campanha histórica, encerrou na 4ª posição e embolsou R$ 40,8 milhões como bônus, no melhor desempenho de um nordestino na era dos pontos corridos.

O pagamento é fruto do contrato de direito de transmissão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Rede Globo, em uma parceria que acaba nos moldes atuais ao fim dessa edição do torneio. Na distribuição, 40% do arrecadado no vínculo é distribuído de forma igualitária, 30% através da colocação final da equipe no Brasileirão e mais 30% pelo total de jogos exibidos na TV Aberta.

Legenda: O Fortaleza garantiu a 4ª posição na Série A, com 68 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Na divisão, o campeão fica com 10% do montante total, ou seja, o Botafogo ganhou R$ 48,1 milhões. Já o vice Palmeiras embolsou 9,5%, que resulta em R$ 45,7 milhões.

Vale ressaltar que os times rebaixados à Série B (Cuiabá, Atlético-GO, Criciúma e Athletico-PR) não conquistaram nenhum valor. Esse formato de pagamento encerra esse ano, com o fim do contrato entre Globo e CBF. A partir de 2025, clubes aderiram a blocos econômicos para venda dos direitos.

Na tabela de classificação, o Leão ficou com 68 pontos. Ao todo, foram 19 vitórias, 11 empates e oito derrotas, com aproveitamento de 59%. Assim, iguala a colocação de 2021, quando também terminou no G-4, mas encerra com a maior pontuação da história do Nordeste, superando os 58 daquele ano.

Premiação por posição na Série A de 2024

1º lugar – R$ 48,1 milhões

2º lugar – R$ 45,7 milhões

3º lugar – R$ 43,3 milhões

4º lugar – R$ 40,8 milhões

5º lugar – R$ 38,5 milhões

6º lugar – R$ 36,1 milhões

7º lugar – R$ 33,7 milhões

8º lugar – R$ 31,3 milhões

9º lugar – R$ 28,8 milhões

10º lugar – R$ 26,4 milhões

11º lugar – R$ 20,7 milhões

12º lugar – R$ 19,2 milhões

13º lugar – R$ 17,8 milhões

14º lugar – R$ 17,3 milhões

15º lugar – R$ 16,8 milhões

16º lugar – R$ 16,3 milhões