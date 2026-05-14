Fortaleza ganha premiação milionária na Copa do Brasil ao avançar às oitavas; veja valor

O Fortaleza avançou às oitavas da Copa do Brasil de 2026. A vaga foi conquistada nesta quinta-feira (14) com empate sem gols com o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió/AL - na ida, venceu por 2 a 1 na Arena Castelão. O resultado garantiu premiação milionária da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos cofres tricolores.

Com a classificação, o Leão embolsou R$ 3 milhões. O valor é acrescido de R$ 1,3 milhão com participação na 2ª fase, mais R$ 1,5 milhão ao chegar na 3ª fase (eliminou o Maguary-PE), além de R$ 1,6 milhão na 4ª fase (eliminou o Manauara-AM) e R$ 2 milhões na 5ª fase (ao superar o Nova Iguaçu-RJ) - pela presença na Série B, não atuou na 1ª fase. Logo, até o momento, faturou R$ 9,4 milhões.

Na história, o melhor resultado do Fortaleza na Copa do Brasil foi em 2021. Na época, chegou nas semifinais. Na projeção orçamentária de 2026, a meta tricolor era chegar, no mínimo, à 4ª fase, o que já foi superado em duas etapas na atual temporada.

Quem é o adversário na 5ª fase da Copa do Brasil?

De acordo com o regulamento, o adversário do Fortaleza nas oitavas será definido através do sorteio, com os demais 15 equipes que passaram de etapa. Para a deinição do chaveamento, os times serão divididos em um pote único, ou seja, todos podem se enfrentar de acordo com a definição da CBF.

Aos que passaram de fase, o prêmio é de R$ 4 milhões. Os únicos da Série B que passaram até o momento foram Fortaleza e Juventude. Todos os demais são equipes que estão na Série A.

Premiações da Copa do Brasil de 2026

1ª fase: R$ 400 mil (cota única)

2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)

4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)

5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

Datas da Copa do Brasil de 2026