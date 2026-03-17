Fortaleza ganha premiação milionária na Copa do Brasil ao avançar à 5ª fase; veja valor

O Fortaleza avançou à 5ª fase da Copa do Brasil de 2026. A vaga foi conquistada nesta terça-feira (17) com vitória por 1 a 0 contra o Nova Iguaçu-RJ no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, com gol de Vitinho. E o resultado garantiu uma premiação milionária da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos cofres tricolores.

Com a classificação, o Leão embolsou R$ 2 milhões. O valor é acrescido de R$ 1,3 milhão com participação na 2ª fase (eliminou o Maguary-PE), mais R$ 1,5 milhão com a 3ª fase (eliminou o Manauara-AM), além de R$ 1,6 milhão na 4ª fase - pela presença na Série B, não atuou na 1ª fase. Logo, até o momento, faturou R$ 6,4 milhões.

Na história, o melhor resultado do Fortaleza na Copa do Brasil foi durante 2021. Na época, chegou nas semifinais. Na projeção orçamentária de 2026, a meta tricolor era chegar, no mínimo, à 4ª fase.

Quem é o adversário na 5ª fase da Copa do Brasil?

De acordo com o regulamento, o adversário do Fortaleza na 5ª fase será definido através do sorteio, uma vez que essa etapa tem a incorporação dos 20 clubes que estão na Série A atualmente: Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA.

Para a deinição do chaveamento, os times serão divididos em dois potes: os 16 melhores ranqueados enfrentam os 16 piores. Vale ressaltar que essa etapa tem partidas de ida e volta. Quem avançar de fase recebe R$ 3 milhões.

Além do time leonino, existe mais um representante cearense vivo no torneio. O Ceará, que encara o São Bernardo, nesta terça (17), no estádio 1º de Maio, em São Paulo.

Premiações da Copa do Brasil de 2026

1ª fase: R$ 400 mil (cota única)

2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)

4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)

5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

Datas da Copa do Brasil de 2026

No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.