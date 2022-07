Fortaleza ganha confiança com vitória e reduz distância na briga contra Z-4; veja cenário da Série A

O Fortaleza venceu e deixou a lanterna da Série A. Contra o Atlético-GO, neste domingo (17), esteve longe da melhor atuação, mas conquistou um resultado fundamental na briga contra o rebaixamento. A vitória vale três pontos, uma posição na tabela, fim de um tabu e a confiança em busca da reação no Brasileirão.

O placar foi 1x0, com gol de Moisés no 2º tempo. Na história do confronto, foi a primeira vez que o Leão bateu o adversário na elite nacional, em embates iniciados a partir de 2020: eram duas derrotas e dois empates.

Histórico de Fortaleza x Atlético-GO na Série A

Atlético-GO 0x1 Fortaleza | Série A de 2022

Fortaleza 0x3 Atlético-GO | Série A de 2021

Atlético-GO 0x0 Fortaleza | Série A de 2021

Atlético-GO 2x0 Fortaleza | Série A de 2020

Fortaleza 0x0 Atlético-GO | Série A de 2020

No primeiro duelo após a venda de Pikachu, o esquema se alternou entre 3-5-2, 4-5-1 e 5-4-1. As formações conseguiram sustentar o resultado no 2º jogo seguido sem ser vazado - o primeiro foi diante do Palmeiras.

O ponto em questão é positivo para Fernando Miguel. O goleiro voltou à titularidade e, de novo, foi o grande nome tricolor. Os ajustes devem existir, a equipe teve baixa produção ofensiva e falta de intensidade na maior parte do jogo, mas cresceu no fim, melhorou com as mexidas e teve uma vitória essencial para seguir vivo.

Cenário do Z-4

Legenda: O Fortaleza subiu para a 19ª posição na tabela da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Na tabela de classificação, o Fortaleza subiu para a 19ª colocação, com 14, ultrapassando o Juventude. Hoje, a distância para a saída do Z-4 é de cinco pontos, margem até o Coritiba (16º), com 19.

A rodada serviu para segurar concorrentes do Leão, como Juventude, Goiás e América-MG. Na segunda (18), o Cuiabá encara o Palmeiras, fora, e um resultado negativo pode mantê-lo próximo do Z-4.

O "número mágico" contra o rebaixamento é 45. O Fortaleza ainda precisa de 31 pontos. Ao todo, há na disputa 63 pontos. O aproveitamento necessário ao time de Vojvoda para obter aquela métrica é 49,2% na pontuação restante do Brasileirão.

Até o fechamento do turno, restam duas partidas. A reação exige pontuação e, a depender da combinação de resultados, o Fortaleza pode subir mais um degrau na 18ª rodada. O desafio é o Bragantino, quarta (20), em São Paulo, às 19h. O Massa Bruta é o 8º colocado, com 24 pontos.

Próximos jogos dos times que estão próximos do Z-4

Palmeiras x Cuiabá | 17ª rodada

| 17ª rodada Bragantino x Fortaleza | 18ª rodada

| 18ª rodada Athletico-PR x Atlético-GO | 18ª rodada

| 18ª rodada Flamengo x Juventude | 18ª rodada

| 18ª rodada Corinthians x Coritiba | 18ª rodada

| 18ª rodada Cuiabá x Atlético-MG | 18ª rodada

x Atlético-MG | 18ª rodada América-MG x Palmeiras | 18ª rodada

Legenda: O técnico argentino Vojvoda tenta recuperar o desempenho do Fortaleza em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Chegada de reforços

O Fortaleza tinha três atletas no departamento médico antes de enfrentar o Atlético-GO: Tinga (lesão ligamentar no pé esquerdo), Zé Welison (estiramento no músculo posterior da coxa direita) e Sammuel (entorse tornozelo esquerdo). Durante o jogo, Hércules pediu a substituição por uma contusão muscular.

A falta de peças é um problema, mas começa a ser sanado contra o Bragantino. Com a abertura da janela na segunda-feira (18), a diretoria poderá inscrever os novos reforços: o zagueiro Britez, os volantes Lucas Sasha e Fabrício Baiano, o meia Otero e o atacante Thiago Galhardo. Caso regularizados, podem atuar.

Legenda: Thiago Galhardo é uma das apostas do Fortaleza para melhorar o desempenho na Série A Foto: Fabiane de Paula / SVM

As contratações são fundamentais para o equilíbrio do elenco, que demonstrou carências e ainda deve achar o melhor modo de jogo após a saída de Pikachu. Vojvoda tem opções e um time com a moral mais elevada após quatro pontos em seis disputados. Tudo para tentar deixar o Z-4.