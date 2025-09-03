Contratações da Série A na janela de transferências; veja ranking e reforços de Ceará e Fortaleza
O período do mercado da bola foi encerrada nesta terça-feira (2)
A última janela de transferência do futebol brasileiro de 2025 foi encerrada nesta terça-feira (2). O período foi aberto no dia 10 de julho, sendo a oportunidade final dos clubes da Série A buscarem reforços no mercado. Assim, o Diário do Nordeste lista todos as novidades anunciadas nos elencos.
No ranking geral de reforços, o Fortaleza foi o clube mais ativo e fechou com 12 atletas, incluindo o retorno por empréstimo do zagueiro Marcelo Benevenuto, que estava no Criciúma. Em crise, na vice-lanterna do Brasileirão, seguiu a tendência dos demais adversários do Z-4, que complementam a lista de mais contratações: Sport (11), Juventude (11), Vitória-BA (9), Santos (8) e Grêmio (7).
Já a maioria dos times buscou cinco nomes, atendendo carências do plantel. Foi o caso do Ceará, por exemplo, assim como Atlético-MG, Botafogo, Palmeiras e Vasco.
Em contrapartida, o Corinthians foi o menos ativo. O time paulista anunciou o atacante Vitinho, que estava atuando no Al Ettifaq, da Arábia Saudita, mas depois sofreu um transfer ban e ficou impedido de executar novas movimentações.
Total de reforços na janela da Série A
- 12 reforços: Fortaleza
- 11 reforços: Juventude e Sport
- 9 reforços: Vitória-BA
- 8 reforços: Santos
- 7 reforços: Grêmio
- 6 reforços: Mirassol
- 5 reforços: Atlético-MG, Botafogo, Ceará, Palmeiras e Vasco
- 4 reforços: Bahia, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo
- 3 reforços: Bragantino e Fluminense
- 2 reforços: Internacional
- 1 reforço: Corinthians
Contratações da Série A na nova janela de transferências
ATLÉTICO-MG
- ZAG - Ruan Tressoldi (São Paulo)
- VOL - Alexsander (Al-Ahli, da Arábia Saudita)
- MEI - Reinier (Real Madrid, da Espanha)
- ATA - Biel (Sporting, de Portugal)
- ATA - Dudu (Cruzeiro)
Bahia
- GOL - João Paulo (Santos)
- ZAG - Luiz Gustavo (Vasco)
- ATA - Sanabria (Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos)
- ATA - Kauê Furquim (Corinthians)
BOTAFOGO
- GOL - Neto (Bournemouth, da Inglaterra)
- ZAG - Gabriel Bahia (Volta Redonda)
- VOL - Danilo (Nottingham Forest, da Inglaterra)
- MEI - Jordan Barrera (Junior Barranquilla, da Colômbia)
- ATA - Chris Ramos (Cádiz, da Espanha)
BRAGANTINO
- ZAG - Gustavo Marques (Benfica, de Portugal)
- ZAG - Alix Vinícius (Atlético-GO)
- LAE - Vanderaln (Palmeiras)
CEARÁ
- VOL - Zanocelo (Estoril, de Portugal)
- MEI - Vina (Al-Jubail, da Arábia Saudita)
- ATA - Rodriguinho (Cruzeiro)
- ATA - Paulo Baya (Fluminense)
- ATA - Lucca (Internacional)
CORINTHIANS
- ATA - Vitinho (Al Ettifaq, da Arábia Saudita)
Cruzeiro
- LAD - Kauã Moraes (Athletico-PR)
- VOL - Ryan Guilherme (Fortaleza)
- MEI - Keny Arroyo (Bournemouth, da Inglaterra)
- ATA - Sinisterra (Portland Timbers, dos EUA)
FLAMENGO
- LAD - Emerson Royal (Milan, da Itália)
- VOL - Saúl (Atlético de Madrid, da Espanha)
- ATA - Samuel Lino (Atlético de Madrid, da Espanha)
- ATA - Carrascal (Dínamo de Moscou, da Rússia)
FLUMINENSE
- ZAG - Igor Rabello (Atlético-MG)
- MEI - Acosta (FC Dallas, dos EUA)
- ATA - Santiago Moreno (Portland Timbers, dos EUA)
FORTALEZA
- GOL - Vinícius Silvestre (Portimonense, de Portugal)
- GOL - Helton Leite (Deportivo La Coruña, da Espanha)
- ZAG - Lucas Gazal (Atlético-GO)
- ZAG - Benevenuto (Criciúma)
- LAE - Weverson Costa (Arouca, de Portugal)
- VOL - Pierre (Volta Redonda)
- MEI - Pablo Roberto (Casa Pia, de Portugal)
- MEI - Lucas Crispim (Buriram United, da Tailândia)
- MEI - Yeison Guzmán (Torpedo, da Rússia)
- ATA - Adam Bareiro (River Plate, da Argentina)
- ATA - José Herrera (Argentinos Juniors, da Argentina)
- ATA - Kayke (Botafogo)
GRÊMIO
- ZAG - Erick Noriega (Alianza Lima, do Peru)
- ZAG - Balbuena (Dínamo Moscou, da Rússia)
- LAD - Marcos Rocha (Palmeiras)
- LAE - Enzo Santos (CSA)
- VOL - Arthur (Juventus, da Itália)
- MEI - Willian (Olympiacos, da Grécia)
- ATA - Carlos Vinicius (Fulham, da Inglaterra)
INTERNACIONAL
- VOL - Richard Coelho (Alanyaspor, da Turquia)
- VOL - Alan Rodríguez (Argentinos Juniors, da Argentina)
JUVENTUDE
- GOL - Jandrei (São Paulo)
- GOL - Gastón Guruceaga (Deportivo Cali, da Colômbia)
- ZAG - Luan Freitas (Fluminense)
- LAD - Igor Formiga (Novorizontino)
- LAE - Marcelo Hermes (Criciúma)
- VOL - Hudson (Portuguesa)
- VOL - Sforza (Vasco)
- MEI - Lucas Fernandes (Portimonense, de Portugal)
- ATA - Rafael Bilu (Guarani-SP)
- ATA - Gabriel Verón (Santos)
- ATA - Edison Negueba (São Raimundo-AM)
MIRASSOL
- GOL - Bruno Bertinato (Portuguesa)
- LAE - Felipe Jonatan (Fortaleza)
- MEI - Shaylon (Atlético-GO)
- MEI - Guilherme Marques (Changchun Yatai, da China)
- ATA - Renato Marques (América-MG)
- ATA - Chico da Costa (Cerro Porteño, do Paraguai)
PALMEIRAS
- GOL - Carlos Miguel (Nottingham Forest, da Inglaterra)
- LAD - Khellven (CSKA, da Rússia)
- LAE - Jefté (Rangers, da Escócia)
- MEI - Andreas Pereira (Fullham, da Inglaterra)
- ATA - Ramón Sosa (Nottingham Forest, da Inglaterra)
SANTOS
- ZAG - Alexis Duarte (Spartak de Moscou, da Rússia)
- ZAG - Adonis Frías (León, do México)
- LAD - Igor Vinícius (São Paulo)
- LAE - Mayke (Palmeiras)
- VOL - Willian Arão (Panathinaikos, da Grécia)
- MEI - Victor Hugo (Flamengo)
ATA - Lautaro Díaz (Cruzeiro)
- ATA - Gustavo Caballero (Nacional, do Paraguai)
SÃO PAULO
- ZAG - Rafael Tolói (Atalanta, da Itália)
- LAD - Mailton (Metalist, da Ucrânia)
- MEI - Rigoni (León, do México)
- ATA - Gonzalo Tapia (River Plate, da Argentina)
SPORT
- GOL - Gabriel Vasconcelos (Juventude)
- ZAG - Ramon Menezes (Ceará)
- LAD - Aderlan (Bragantino)
- LAE - Kévyson (Santos)
- LAE - Luan Cândido (Bragantino)
- VOL - Lucas Kal (Al-Riyadh, da Arábia Saudita)
- VOL - Pedro Augusto (Fortaleza)
- MEI - Matheusinho (Santa Clara, de Portugal)
- ATA - Ignacio Ramírez (Everton, do Chile)
- ATA - Derick Lacerda (Cuiabá)
- ATA - Léo Pereira (CRB)
VASCO
- ZAG - Carlos Cuesta (Galatarasay, da Turquia)
- ZAG - Robert Renan (Zenit, da Rússia)
- VOL - Thiago Mendes (Al-Rayyan, do Catar)
- MEI - Matheus França (Crystal Palace, da Inglaterra)
- ATA - Andrés Gómez (Rennes, da França)
VITÓRIA-BA
- GOL - Thiago Couto (Sport)
- ZAG - Camutanga (Atlético-GO)
- LAE - Ramon (Internacional)
- VOL - Dudu (Ponte Preta)
- MEI - Rúben Rodrigues (Oxford, da Inglaterra)
- MEI - Rúben Ismael (Moreirense, de Portugal)
- ATA - Renzo López (Al-Fayha, da Arábia Saudita)
- ATA - Aitor Cantalapiedra (AEK Larnaca, da Grécia)
- ATA - Romarinho (Al-Rayyan, da Arábia Saudita)