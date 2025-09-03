Diário do Nordeste
Contratações da Série A na janela de transferências; veja ranking e reforços de Ceará e Fortaleza

O período do mercado da bola foi encerrada nesta terça-feira (2)

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:47)
Alexandre Mota
Legenda: Todos os clubes da Série A se movimentaram no mercado em busca de reforços
Foto: Lucas Figueiredo / SVM

A última janela de transferência do futebol brasileiro de 2025 foi encerrada nesta terça-feira (2). O período foi aberto no dia 10 de julho, sendo a oportunidade final dos clubes da Série A buscarem reforços no mercado. Assim, o Diário do Nordeste lista todos as novidades anunciadas nos elencos.

No ranking geral de reforços, o Fortaleza foi o clube mais ativo e fechou com 12 atletas, incluindo o retorno por empréstimo do zagueiro Marcelo Benevenuto, que estava no Criciúma. Em crise, na vice-lanterna do Brasileirão, seguiu a tendência dos demais adversários do Z-4, que complementam a lista de mais contratações: Sport (11), Juventude (11), Vitória-BA (9), Santos (8) e Grêmio (7).

Já a maioria dos times buscou cinco nomes, atendendo carências do plantel. Foi o caso do Ceará, por exemplo, assim como Atlético-MG, Botafogo, Palmeiras e Vasco.

Em contrapartida, o Corinthians foi o menos ativo. O time paulista anunciou o atacante Vitinho, que estava atuando no Al Ettifaq, da Arábia Saudita, mas depois sofreu um transfer ban e ficou impedido de executar novas movimentações.

Total de reforços na janela da Série A 

  • 12 reforços: Fortaleza
  • 11 reforços: Juventude e Sport
  • 9 reforços: Vitória-BA
  • 8 reforços: Santos
  • 7 reforços: Grêmio
  • 6 reforços: Mirassol
  • 5 reforços: Atlético-MG, Botafogo, Ceará, Palmeiras e Vasco
  • 4 reforços: Bahia, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo
  • 3 reforços: Bragantino e Fluminense
  • 2 reforços: Internacional
  • 1 reforço: Corinthians

Andreas Pereira em ação pelo Palmeiras
Legenda: O meia Andreas Pereira retornou ao futebol brasileiro para atuar pelo Palmeiras
Foto: Fabio Menotti / Palmeiras

Contratações da Série A na nova janela de transferências

ATLÉTICO-MG

  • ZAG - Ruan Tressoldi (São Paulo)
  • VOL - Alexsander (Al-Ahli, da Arábia Saudita)
  • MEI - Reinier (Real Madrid, da Espanha)
  • ATA - Biel (Sporting, de Portugal)
  • ATA - Dudu (Cruzeiro)

Bahia

  • GOL - João Paulo (Santos)
  • ZAG - Luiz Gustavo (Vasco)
  • ATA - Sanabria (Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos)
  • ATA - Kauê Furquim (Corinthians)

BOTAFOGO

  • GOL - Neto (Bournemouth, da Inglaterra)
  • ZAG - Gabriel Bahia (Volta Redonda)
  • VOL - Danilo (Nottingham Forest, da Inglaterra)
  • MEI - Jordan Barrera (Junior Barranquilla, da Colômbia)
  • ATA - Chris Ramos (Cádiz, da Espanha)

BRAGANTINO

  • ZAG - Gustavo Marques (Benfica, de Portugal)
  • ZAG - Alix Vinícius (Atlético-GO)
  • LAE - Vanderaln (Palmeiras)

CEARÁ

  • VOL - Zanocelo (Estoril, de Portugal)
  • MEI - Vina (Al-Jubail, da Arábia Saudita)
  • ATA - Rodriguinho (Cruzeiro)
  • ATA - Paulo Baya (Fluminense)
  • ATA - Lucca (Internacional)

CORINTHIANS

  • ATA - Vitinho (Al Ettifaq, da Arábia Saudita)

Cruzeiro

  • LAD - Kauã Moraes (Athletico-PR)
  • VOL - Ryan Guilherme (Fortaleza)
  • MEI - Keny Arroyo (Bournemouth, da Inglaterra)
  • ATA - Sinisterra (Portland Timbers, dos EUA)

FLAMENGO

  • LAD - Emerson Royal (Milan, da Itália)
  • VOL - Saúl (Atlético de Madrid, da Espanha)
  • ATA - Samuel Lino (Atlético de Madrid, da Espanha)
  • ATA - Carrascal (Dínamo de Moscou, da Rússia)

FLUMINENSE

  • ZAG - Igor Rabello (Atlético-MG)
  • MEI - Acosta (FC Dallas, dos EUA)
  • ATA - Santiago Moreno (Portland Timbers, dos EUA)

FORTALEZA

  • GOL - Vinícius Silvestre (Portimonense, de Portugal)
  • GOL - Helton Leite (Deportivo La Coruña, da Espanha)
  • ZAG - Lucas Gazal (Atlético-GO)
  • ZAG - Benevenuto (Criciúma)
  • LAE - Weverson Costa (Arouca, de Portugal)
  • VOL - Pierre (Volta Redonda)
  • MEI - Pablo Roberto (Casa Pia, de Portugal)
  • MEI - Lucas Crispim (Buriram United, da Tailândia)
  • MEI - Yeison Guzmán (Torpedo, da Rússia)
  • ATA - Adam Bareiro (River Plate, da Argentina)
  • ATA - José Herrera (Argentinos Juniors, da Argentina)
  • ATA - Kayke (Botafogo)

GRÊMIO

  • ZAG - Erick Noriega (Alianza Lima, do Peru)
  • ZAG - Balbuena (Dínamo Moscou, da Rússia)
  • LAD - Marcos Rocha (Palmeiras)
  • LAE - Enzo Santos (CSA)
  • VOL - Arthur (Juventus, da Itália)
  • MEI - Willian (Olympiacos, da Grécia)
  • ATA - Carlos Vinicius (Fulham, da Inglaterra)

INTERNACIONAL

  • VOL - Richard Coelho (Alanyaspor, da Turquia)
  • VOL - Alan Rodríguez (Argentinos Juniors, da Argentina)

JUVENTUDE

  • GOL - Jandrei (São Paulo)
  • GOL - Gastón Guruceaga (Deportivo Cali, da Colômbia)
  • ZAG - Luan Freitas (Fluminense)
  • LAD - Igor Formiga (Novorizontino)
  • LAE - Marcelo Hermes (Criciúma)
  • VOL - Hudson (Portuguesa)
  • VOL - Sforza (Vasco)
  • MEI - Lucas Fernandes (Portimonense, de Portugal)
  • ATA - Rafael Bilu (Guarani-SP) 
  • ATA - Gabriel Verón (Santos)
  • ATA - Edison Negueba (São Raimundo-AM)

MIRASSOL

  • GOL - Bruno Bertinato (Portuguesa)
  • LAE - Felipe Jonatan (Fortaleza)
  • MEI - Shaylon (Atlético-GO)
  • MEI - Guilherme Marques (Changchun Yatai, da China)
  • ATA - Renato Marques (América-MG)
  • ATA - Chico da Costa (Cerro Porteño, do Paraguai)

PALMEIRAS

  • GOL - Carlos Miguel (Nottingham Forest, da Inglaterra)
  • LAD - Khellven (CSKA, da Rússia)
  • LAE - Jefté (Rangers, da Escócia)
  • MEI - Andreas Pereira (Fullham, da Inglaterra)
  • ATA - Ramón Sosa (Nottingham Forest, da Inglaterra)

SANTOS

  • ZAG - Alexis Duarte (Spartak de Moscou, da Rússia)
  • ZAG - Adonis Frías (León, do México)
  • LAD - Igor Vinícius (São Paulo)
  • LAE - Mayke (Palmeiras)
  • VOL - Willian Arão (Panathinaikos, da Grécia)
  • MEI - Victor Hugo (Flamengo)
    ATA - Lautaro Díaz (Cruzeiro)
  • ATA - Gustavo Caballero (Nacional, do Paraguai)

SÃO PAULO

  • ZAG - Rafael Tolói (Atalanta, da Itália)
  • LAD - Mailton (Metalist, da Ucrânia)
  • MEI - Rigoni (León, do México)
  • ATA - Gonzalo Tapia (River Plate, da Argentina)

SPORT

  • GOL - Gabriel Vasconcelos (Juventude)
  • ZAG - Ramon Menezes (Ceará) 
  • LAD - Aderlan (Bragantino)
  • LAE - Kévyson (Santos)
  • LAE - Luan Cândido (Bragantino)
  • VOL - Lucas Kal (Al-Riyadh, da Arábia Saudita)
  • VOL - Pedro Augusto (Fortaleza)
  • MEI - Matheusinho (Santa Clara, de Portugal)
  • ATA - Ignacio Ramírez (Everton, do Chile)
  • ATA - Derick Lacerda (Cuiabá)
  • ATA - Léo Pereira (CRB)

VASCO

  • ZAG - Carlos Cuesta (Galatarasay, da Turquia)
  • ZAG - Robert Renan (Zenit, da Rússia)
  • VOL - Thiago Mendes (Al-Rayyan, do Catar)
  • MEI - Matheus França (Crystal Palace, da Inglaterra)
  • ATA - Andrés Gómez (Rennes, da França)

VITÓRIA-BA

  • GOL - Thiago Couto (Sport)
  • ZAG - Camutanga (Atlético-GO)
  • LAE - Ramon (Internacional)
  • VOL - Dudu (Ponte Preta)
  • MEI - Rúben Rodrigues (Oxford, da Inglaterra)
  • MEI - Rúben Ismael (Moreirense, de Portugal)
  • ATA - Renzo López (Al-Fayha, da Arábia Saudita)
  • ATA - Aitor Cantalapiedra (AEK Larnaca, da Grécia)
  • ATA - Romarinho (Al-Rayyan, da Arábia Saudita)
