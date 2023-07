Fortaleza encerra invencibilidade de três meses como mandante em 2023; veja próximos jogos

O Fortaleza encerrou uma invencibilidade como mandante de mais de três meses em 2023 após perder para o Cuiabá por 1 a 0, neste domingo (16), na Arena Castelão, pela Série A. O time de Vojvoda ostentava uma marca que já durava 108 dias desde a última derrota, ainda no fim de março.

A sequência tricolor sem derrotas envolvia 13 partidas, sendo 10 vitórias e três empates. No período, além do Brasileirão, também disputou Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Copa Sul-Americana.

O período começou com uma derrota para o Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste, em 29 de março. A longevidade tornou-se uma das marcas tricolores, com a força dentro de casa junto da torcida.

Legenda: O Fortaleza perdeu para o Cuiabá por 1 a 0, neste domingo (16), pela Série A Foto: Kid Júnior / SVM

Na 1ª divisão nacional, por exemplo, foi apenas a primeira derrota. O aproveitamento é de 62,5%, com 15 pontos conquistados em oito jogos - tem o 8º melhor rendimento como um dos mandantes.

A missão leonina é absorver o golpe e manter a força em casa. Até o fim do 1º turno, o Fortaleza ainda recebe o RB Bragantino (29/7) e Santos (13/8) na Arena Castelão. Entre as partidas, a expectativa é que o Leão realize as oitavas da Sula contra o classificado entre o Libertad-PAR e o Tigre-ARG.

Na temporada, o aproveitamento tricolor em casa é de 80,7%. No geral, desde janeiro, foram 26 exibições, com 20 vitórias, seis empates e três derrotas - 63 gols marcados e 16 sofridos.

Período invicto do Fortaleza em casa (entre abril e julho)

01.04 - Fortaleza 2x1 Ceará | Estadual

05.04 - Fortaleza 4x0 Palestino-CHI | Sul-Americana

11.04 - Fortaleza 6x1 Águia de Marabá-PA | Copa do Brasil

15.04 - Fortaleza 1x1 Internacional | Série A

29.04 - Fortaleza 4x2 Fluminense | Série A

05.04 - Fortaleza 6x1 Estudiantes de Mérida-VEN | Sul-Americana

11.04 - Fortaleza 0x0 São Paulo | Série A

24.05 - Fortaleza 3x2 San Lorenzo-ARG | Sul-Americana

27.04 - Fortaleza 2x0 Vasco | Série A

31.05 - Fortaleza 1x0 Palmeiras | Copa do Brasil

03.06 - Fortaleza 0x0 Bahia | Série A

24.06 - Fortaleza 2x1 Atlético-MG | Série A

09.07 - Fortaleza 1x0 Athletico-PR | Série A

16.07 - Fortaleza 0x1 Cuiabá | Série A

Próximos jogos do Fortaleza em casa

29.07 - Fortaleza x RB Bragantino | Arena Castelão, às 18h30

09.08 - Data reservada para oitavas da Copa Sul-Americana

13.08 - Fortaleza x Santos | Arena Castelão, às 18h30