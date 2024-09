Fortaleza disputa premiação milionária contra Corinthians na Copa Sul-Americana; veja valor

O Fortaleza disputa uma premiação milionária contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana de 2024. Nas quartas de final, as equipes iniciam o embate nesta terça-feira (17), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de ida, e voltam a se enfrentar na próxima terça (24), no mesmo horário, na Neo Química Arena/SP. Os confrontos valem vaga nas semi, mas também US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões).

O valor é muito importante para o equilíbrio financeiro de time cearense, que participa também da Série A do Brasileiro. Assim, além do peso histórico do confronto, tem a necessidade financeira.

No âmbito geral, o Leão atinge a marca de US$ 2,4 milhões (aproximadamente de R$ 14 milhões) apenas com o desempenho na atual edição dessa competição.

Foram US$ 460 mil por mérito esportivo, que é um bônus financeiro de US$ 115 mil concedido para cada vitória do clube durante a fase de grupos, além de US$ 900 mil pela participação no torneio, mais US$ 600 mil obtidos com a conquista da vaga nas oitavas de final e US$ 700 mil pelas quartas.

Pelo caminho, avançou no Grupo D ao superar Boca Juniors-ARG, Sportivo Trinidense-PAR e Nacional de Potosí-BOL. No mata-mata, conseguiu eliminar o Rosario Central-ARG nas quartas.

Premiação do Fortaleza na Copa Sul-Americana de 2024

Prêmio por mérito esportivo com vitórias: US$ 460 mil

Participação na fase de grupos: US$ 900 mil

Vaga nas oitavas de final: US$ 600 mil

Vaga nas quartas de final: US$ 700 mil

Total: US$ 2,6 milhão (aproximadamente R$ 14 milhões)

Vale ressaltar que, por conta da liderança do Grupo D na 1ª fase, ficando a frente do Boca Juniors, da Argentina, a equipe tricolor não precisou disputar os playoffs e se confirmou logo nas oitavas. Logo, teve duas partidas a menos no calendário geral, um bônus importante para a gestão do elenco.

No fim, o Fortaleza segue vivo na busca por um título internacional. Em um projeto consistente, faz uma campanha histórica na Série A e expande a marca no contexto sul-americano, em sinais evidentes da ambição de um clube que caminha além das fronteiras em busca de novos recordes.

Premiação da Copa Sul-Americana de 2024

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,8 milhões) + US$ 115 mil (R$ 620 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões)

Oitavas: US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões)

Quartas: US$ 700 mil (R$ 3,7 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões)

Campeão: US$ 6 milhões (R$ 32 milhões)