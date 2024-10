Fortaleza compra novos terrenos e prepara expansão do CT Ribamar Bezerra, sede da base

A diretoria do Fortaleza planeja a expansão do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O Diário do Nordeste apurou que o clube comprou terrenos próximos da atual sede das categorias de base e foco em ampliar as atividades, dobrando assim o tamanho da área de atuação tricolor dos trabalhos.

O movimento faz parte do mais investimento na base, que se tornou um dos pilares da gestão. Em 2024, o clube alcançou marcas expressivas, como semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, além da retomada da conquista do Campeonato Cearense Sub-20 após jejum de sete temporadas.

"Nós conseguimos agora o dobro de área (do CT Ribamar Bezerra). A gente conseguiu uma área ao lado do CT que antes não pertencia ao Fortaleza, mas agora nós conseguimos essa junção e tem uma expectativa de adquirir mais outra área do outro lado. Conseguimos o lado esquerdo e tem uma rua entre o CT e essa área, então a gente quer comprar essa área também para expandir esse CT". Irlando Gomes Diretor de base do Fortaleza

Na parte interna, o clube também deseja uma ampliação da área verde do CT, com integração entre os gramados e a formação de um novo campo de jogo oficial. Além disso, esse projeto macro ainda contempla uma quadra para futsal, de modo a perpetuar mais modalidades naquele equipamento.

Atualmente, o custo de funcionamento do CT Ribamar Bezerra é de R$ 700 mil por mês. Há um montante de 250 atletas na base do clube, distribuídos em 11 categorias: Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20, além da inclusão do futsal.

