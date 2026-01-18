Fortaleza avança no Campeonato Cearense, mas Grupo A fica em aberto; veja

O Fortaleza garantiu classificação à 2ª fase do Campeonato Cearense com uma rodada de antecedência. Após a vitória contra o Maracanã por 1 a 0, neste domingo (18), no estádio Presidente Vargas (PV), o Leão atingiu os sete pontos e retomou a liderança do Grupo A, que tem uma situação indefinida e com a disputa em aberto para os últimos confrontos. E o Diário do Nordeste explica.

Pelo regulamento, cada chaveamento é formado por cinco times, que se enfrentam. Os três melhores avançam à 2ª fase, enquanto os dois últimos vão disputar o Quadrangular do Rebaixamento. Com os resultados da 4ª rodada, no entanto, apenas o Maracanã, que não pontuou, não tem mais chances.

Legenda: O Fortaleza retomou a liderança do Grupo A e garantiu vaga na 2ª fase Foto: reprodução / SrGoool

Assim, a briga fica entre Horizonte (5), Ferroviário (5) e Quixadá (4) para duas vagas. Com sete, o Fortaleza pode ser ultrapassado, mas não tem como sair da 3ª colocação, uma vez que Quixadá e Ferroviário se enfrentam na quinta (22), às 20h30, no Abilhão, ou seja, vão tirar pontos um do outro. O Fortaleza encara o Horizonte no PV, no mesmo dia e horário, na 5ª rodada do torneio.

Cenário da classificação

Na última rodada, apenas o Maracanã não entra em campo, pois já completou os quatro jogos. Pela matemática, quem vencer avança à 2ª fase do Campeonato Cearense, já em caso de outro placar, os clubes precisam de uma combinação de resultados para definir o futuro - com exceção do Fortaleza.

Em Quixadá x Ferroviário, por exemplo, um empate classifica o Tubarão da Barra e elimina a equipe do Sertão Central. Já se o Quixadá vencer, o time coral precisa torcer por uma derrota do Horizonte para o Fortaleza por uma placar mínimo de dois gols de diferença para conseguir a classificação no saldo.

Nesse caso, o Galo do Tabuleiro seria eliminado. Se pontuar, no entanto, confirma a classificação.

Grupo B e Quadrangular do rebaixamento

Na 2ª fase, os grupos são mantidos, mas o formato de disputa é alterado. Desta vez, os times enfrentam os adversário da outra chave. Diferente do Grupo A, o Grupo B já tem os classificados definidos: Ceará (7), Floresta (6) e Iguatu (5), mesmo com uma rodada de antecedência. O Clássico-Rei então está confirmado para essa etapa, em novo episódio da rivalidade centenária.

Legenda: Ceará, Floresta e Iguatu garantiram vaga na 2ª fase do Campeonato Cearense Foto: reprodução / SrGoool

Já os dois últimos de cada grupo estão classificados para o Quadrangular do Rebaixamento, totalizando quatro times. Nesse cenário, os dois melhores seguem na 1ª divisão, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série B do Campeonato Cearense. Com os últimos jogos, essa etapa tem três participantes confirmados: Maranguape, Tirol e Maracanã - restando somente uma vaga.

Pelo regulamento, todos os times se enfrentam apenas uma vez, ou seja, jogam três vezes. Para valorizar a campanha, quem terminar na 4ª posição na 1ª fase tem direito a dois mandos de campo.