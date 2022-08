Folhas salariais dos elencos de Ceará e Fortaleza sobem com movimentos no mercado; veja

As folhas salariais dos elencos de Ceará e Fortaleza cresceram ao longo de 2022. Com mais investimento na janela de transferência e a qualificação das equipes, os valores subiram com o decorrer do ano, mas seguem evolução dentro da margem de segurança das referidas diretorias.

O Diário do Nordeste apurou que o investimento tricolor com o plantel, no momento, está próximo de R$ 5 milhões no mês. No caso do Vovô, a gestão informou que o índice é de aproximadamente R$ 5,2 milhões. No período do início do ano, os custos dos times na faixa dos R$ 4 milhões.

Os montantes envolvem os pagamentos via a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o Direito de Imagem. Vale ressaltar que encargos como o 13º salário e os impostos não entram neste cálculo.

REFORÇOS DO CEARÁ NA NOVA JANELA DE TRANSFERÊNCIA

VOL - Guilherme Castilho (Atlético-MG): contrato até o fim de 2025.

MEI - Diego Rigonato (Toluca, do México): contrato até o fim de 2022.

ATA - Jhon Vásquez (Deportivo Cali, da Colômbia): empréstimo até o fim de 2023.

REFORÇOS DO FORTALEZA NA NOVA JANELA DE TRANSFERÊNCIA

GOL - Luan Polli (Atlético-GO): contrato até o fim de 2023.

ZAG - Emanuel Brítez (Unión Santa Fe, da Argentina): contrato até o fim de 2024.

VOL - Fabrício Baiano (Caykur Rizespor, da Turquia): contrato até julho de 2024.

VOL - Lucas Sasha (Aris, da Grécia): contrato até maio de 2024.

MEI - Rómulo Otero (Cruz Azul, do México): contrato até o fim de 2022.

ATA - Thiago Galhardo (Internacional): empréstimo até o fim de 2022.

Legenda: Os atacantes Jhon Vásquez e Thiago Galhardo estão entre as novidades de Ceará e Fortaleza, respectivamente Foto: Felipe Santos / Ceará | Mateus Lotif / Fortaleza

Na análise dos respectivos clubes, os custos estão em equilíbrio por conta das saídas de atletas. Nos dois cenários, superam as projeções orçamentárias previstas no início do ano - outras receitas também foram inseridas ou não alcançadas, como metas em competições e totais dos sócios-torcedores.

No fim, são as maiores folhas salariais da história de Ceará e Fortaleza. A conta sempre será mutável, uma vez que a janela de transferência do Brasil será encerrada apenas em 15 de agosto.

Elenco do Ceará atual

Goleiros (4): João Ricardo, Richard, Vinícius Machedo e André Luiz.

(4): João Ricardo, Richard, Vinícius Machedo e André Luiz. Zagueiros (5): Luiz Otávio, Messias, Gabriel Lacerda, Marcos Victor e Lucas Ribeiro.

(5): Luiz Otávio, Messias, Gabriel Lacerda, Marcos Victor e Lucas Ribeiro. Lateral-esquerdo (3): Bruno Pacheco, Victor Luís e Kelvyn.

(3): Bruno Pacheco, Victor Luís e Kelvyn. Lateral-direito (3): Nino Paraíba, Michel Macedo e Buiú.

(3): Nino Paraíba, Michel Macedo e Buiú. Volantes (5): Richardson, Richard Coelho, Fernando Sobral, Lindoso e Geovane.

(5): Richardson, Richard Coelho, Fernando Sobral, Lindoso e Geovane. Meias (5): Vina, Lima, Léo Rafael, Diego Rigonato e Guilherme Castilho.

(5): Vina, Lima, Léo Rafael, Diego Rigonato e Guilherme Castilho. Atacantes (9): Mendoza, Cléber, Erick, Iury Castilho, Zé Roberto, Matheus Peixoto, Jael, Dentinho e Jhon Vásquez.

Elenco do Fortaleza atual

Goleiros (4): Fernando Miguel, Marcelo Boeck, Kennedy e Luan Polli.

(4): Fernando Miguel, Marcelo Boeck, Kennedy e Luan Polli. Defensores (6): Benevenuto, Titi, Tinga, Ceballos, Habraão e Emanuel Brítez.

(6): Benevenuto, Titi, Tinga, Ceballos, Habraão e Emanuel Brítez. Alas (4): Juninho Capixaba, Lucas Crispim, Vitor Ricardo e Landázuri.

(4): Juninho Capixaba, Lucas Crispim, Vitor Ricardo e Landázuri. Volantes (6): Zé Welison, Ronald, Hércules, Felipe, Lucas Sasha e Fabrício Baiano.

(6): Zé Welison, Ronald, Hércules, Felipe, Lucas Sasha e Fabrício Baiano. Meias (4): Lucas Lima, Matheus Vargas, Samuel e Otero.

(4): Lucas Lima, Matheus Vargas, Samuel e Otero. Atacantes (7): Silvio Romero, Robson, Moisés, Depietri, Romarinho, David da Hora e Thiago Galhardo.