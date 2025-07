Fluminense deixa Copa do Mundo de Clubes com premiação milionária da Fifa; veja valores

Em uma campanha histórica, o Fluminense se despediu da Copa do Mundo de Clubes na semifinal. O time carioca foi eliminado pelo Chelsea, nesta terça-feira (8), em Nova Jersey, e encerrou essa participação na competição internacional com uma premiação recorde e também milionária da Fifa.

Ao todo, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho arrecadou US$ 60,8 milhões (aproximadamente R$ 329,4 milhões) com o desempenho. Foram US$ 15,2 milhões pela presença na fase de grupos, mais US$ 2 milhões pela vitória diante do Borussia Dortmund (mérito esportivo) e outros US$ 2 milhões pelos empates com Mamelodi Sundowns e Ulsan HD (mérito esportivo), além de US$ 7,5 milhões pelas oitavas, US$ 13,1 milhões pelas quartas e US$ 21 milhões pelas semis.

Com a temporada ainda em andamento, 2025 já é o ano com mais receita adquirida pelo time. Como parâmetro, o campeão da Libertadores recebe US$ 24 milhões (R$ 136 milhões). Logo, apenas com o Mundial de Clubes, o Fluminense somou o equivalente a quase três vezes o vencedor da Liberta.

No fim, encerra a passagem com maior representatividade global, em um processo também realizado junto de Palmeiras (quartas | 215,4 milhões), Flamengo (oitavas | 152 milhões) e Botafogo (oitavas | 146 milhões), que foram os demais participantes e também encantaram os torcedores nos EUA.

Classificado à grande final, o Chelsea agora aguarda o vencedor de Paris Saint-Germain (PSG) x Real Madrid - confronto da outra semifinal - para conhecer o adversário. O vice-campeão ganha US$ 30 milhões (R$ 162,68 milhões), enquanto o campeão fica com US$ 40 milhões (R$ 216,9 milhões).

Premiação da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Fase de grupos: US$ 15,2 milhões (R$ 82,4 milhões) pela participação + US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) por empate.

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 40,6 milhões).

Quartas de final: US$ 13,1 milhões (R$ 71 milhões).

Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 113,8 milhões).

Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 162,68 milhões).

Campeão: US$ 40 milhões (R$ 216,9 milhões).

Impostos do prêmio

Do valor total recebido pelo Fluminense, uma parte da premiação sofrerá taxação nos EUA. Segundo o presidente Mário Bittencourt, o time carioca estima que entre 35% e 40% do montante seja taxado. O percentual é fruto da análise de um escritório de advocacia norte-americano que foi contratado.

Assim, cerca de R$ 130 milhões devem ficar como impostos. Logo, o prêmio real é de R$ 199,4 mi.

A gestão tricolor ainda trabalha internamente para reduzir as taxas. Vale ressaltar que todos os custos do staff no país, além do investimento na viagem, também são de responsabilidade do clube.