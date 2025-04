Faltou ousadia ao Ceará no empate com o São Paulo na Série A

Um roteiro conhecido do torcedor do Ceará na Série A: início forte, abertura do placar, postura mais reativa, adversário cresce na partida e o gol é sofrido no fim, seja do 1º ou 2º tempo. Esse foi o caminho alvinegro no empate em 1 a 1 com o São Paulo, neste sábado (26), na Arena Castelão.

É fato que o adversário tem qualidade técnica, o que explica ser um dos únicos, ao lado de Palmeiras e Flamengo, que ainda não perdeu no Brasileirão. Também chega agora ao 8º jogo invicto no ano e usou boa parte dos titulares, como Ferreirinha e Alisson. Todavia, faltou ousadia ao Vovô para somar um resultado positivo diante da torcida.

O golaço de Pedro Henrique aos 3 minutos, após um lançamento de Matheus Bahia, chegou como o preâmbulo de um espetáculo maior em casa, que recebeu mais de 46 mil alvinegros. Quando a postura poderia ser de maior imposição, o time recuou e viu os visitantes dominarem as ações, criar volume, exigir defesa de Fernando Henrique até empatar aos 43, com Ryan em erro defensivo.

O jovem de 18 anos aproveitou cruzamento de Ferreirinha para deixar tudo igual na grande área sem sequer precisar saltar para cabecear, livre de marcação. O carma em si é a etapa final, mais uma vez, gerando uma desatenção defensiva no Brasileirão, o que custa caro e também a perda de pontos.

O equilíbrio das ações é o ponto-chave da equipe, que foi passiva no 1º tempo e tentou reagir a partir da metade do 2º tempo, quando se lançou ao ataque e poderia mexer no resultado com Matheus Araújo. Assim, as limitações técnicas e de repertório são impeditivos, mas a postura também precisa ser predominante, e o Ceará tem capacidade para ser mais agressivo em um ambiente onde é dominante: agora são 25 jogos sem perder em solo cearense, sendo a última em agosto em 2024.

No fim, não era o que o torcedor desejava, mas não é um resultado descartável. O time segue somando pontos, com um início de Brasileirão positivo, e tem mais missões em casa para reafirmar esse protagonismo: as próximas partidas são contra o Palmeiras, quarta-feira (30), às 19h30, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, enquanto o seguinte é no sábado (3), no estádio Presidente Vargas (PV), diante do Vitória-BA, às 18h30, pela 7ª rodada da Série A do Brasileiro.