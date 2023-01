Com João Ricardo, veja jogadores que mudaram de lado entre Ceará e Fortaleza de forma direta

Ao longo da história, diversos jogadores trocaram de lado na rivalidade entre Ceará e Fortaleza. Em muitos casos, até de forma direta, deixando um clube e partindo direto para o rival. O caso mais recente é o goleiro João Ricardo, que estava no Vovô, mas foi anunciado como reforço do Leão nesta segunda-feira (2).

Assim, a “mudança de bairro” não é um fenômeno raro. Até mesmo ídolos já trocaram as cores que defendiam, como o 'baixinho' Clodoaldo em 2006 - estrela leonina que assinou com o Ceará em uma das grandes polêmicas do futebol cearense. Nos últimos anos, o movimento cresceu, apesar de sempre existir. Nas décadas de 70 e 80, essas movimentações eram até mais frequentes por conta da facilidade do mercado.

O Diário do Nordeste listou alguns atletas que realizaram a mudança direta em casos recentes. Vale ressaltar ainda que, na janela de transferência atual, o Fortaleza também fechou com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, do Ceará. As saídas do Vovô ocorrem após o rebaixamento da equipe à Série B de 2023.

Atletas que mudaram de lado entre Ceará e Fortaleza

Legenda: Bruno Pacheco é um dos reforços do Fortaleza para a temporada de 2023 Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

João Ricardo e Bruno Pacheco (2022)

A dupla alvinegra acertou com o Fortaleza para a temporada de 2023 após o rebaixamento do Ceará à Série B. O lateral-esquerdo foi adquirido pelo Leão, enquanto o goleiro encerrou contrato e não renovou, ficando livre no mercado. Ambos eram destaques do elenco alvinegro.

Legenda: Marlon foi um dos reforços do Ceará para a temporada de 2021 Foto: Felipe Santos / CSC

Gabriel Dias e Marlon (2021)

O lateral-direito Gabriel Dias e o meia Marlon estavam no Fortaleza e se transferiram para o Ceará em busca de mais espaço, participando da campanha alvinegra na elite nacional em 2021. Deixaram a equipe posteriormente, sem deixar muita saudade junto da torcida.

Legenda: Pelo Fortaleza, Bergson conseguiu balançar as redes na Série A Foto: Dudu Oliveira / Fortaleza

Bergson (2020)

O atacante chegou ao Fortaleza em definitivo após negociação junto do Ceará. Em pouco tempo, com apenas três gols, o centroavante foi vendido pela equipe tricolor para o Johor FC, da Malásia, por cerca de R$ 2,2 milhões.

Legenda: Juninho deixou o Fortaleza em 2021 Foto: JL Rosa / SVM

Juninho (2019)

O volante estava no Ceará, emprestado pelo Bahia, e se transferiu diretamente ao Fortaleza, também por empréstimo, onde ficou até o fim de 2021. A chegada ao Vovô foi em 2018, com o meio-campo se tornando alvo de críticas da torcida pelo desempenho.

Legenda: Fernandinho deixou o Fortaleza em 2014 e se tornou titular do Ceará em 2015 Foto: divulgação / Ceará

Fernandinho (2015)

O lateral-esquerdo chegou ao Fortaleza em 2014, participou de 30 jogos, e foi titular da equipe. No fim do ano, recebeu contato da diretoria do Ceará e aceitou a oferta, onde ficou até 2016, também acumulando passagens pelo plantel principal.

Outros jogadores que mudaram de lado

GOL - Lulinha (do Fortaleza para o Ceará em 1981)

ZAG - Pedro Basílio (do Ceará para o Fortaleza em 1982)

ATA - Assisinho (do Fortaleza para o Ceará em 2014)

ATA - Geraldinho Saravá (do Fortaleza para o Ceará em 1978)

ATA - Mazolinha (do Fortaleza para o Ceará em 1982)

ATA - Marcelo Nicácio (do Fortaleza para o Ceará em 2010)

ATA - Clodoaldo (do Fortaleza para o Ceará em 2006)