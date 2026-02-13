Com 10 reforços, Ceará define base do time para Série B; veja elenco

A diretoria do Ceará avançou na montagem do elenco e montou a base da equipe para a temporada de 2026. Com 10 reforços, a equipe avalia que preencheu as lacunas e entregou pelo menos duas opções para cada um dos setores. É fato que isso não significa que novas peças estão descartadas, mas o objetivo agora é intensificar os trabalhos para consolidar a equipe comandada pelo técnico Mozart para a Série B.

Os oficializados de momento são: o goleiro Jorge (ex-Grêmio), os zagueiros Luiz Otávio (ex-Mirassol), Júlio César (ex-América-MG) e Ronald Carvalho (ex-Maringá-PR); o lateral-direito Alex Silva (ex-Coritiba); o lateral-esquerdo Fernando (ex-Athletico-PR); os meias Matheusinho (ex-Sport) e Juan Alano (ex-Gamba Osaka-JAP); além do atacante Wendel Silva (ex-Santa Clara-POR).

Além dos nove, o Vovô prepara o anúncio de mais uma peça. A lista contempla o lateral-esquerdo Sanchéz, que foi revelado na base alvinegra e retorna para a equipe mais experiente, agora com 30 anos, após encerrar o Campeonato Paulista pelo Noroeste-SP.

Legenda: O meia Alano é o novo camisa 10 do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

Com as saídas do plantel logo após o rebaixamento da Série A, além das vendas do zagueiro Willian Machado e o atacante Guilherme, o clube estabilizou a folha salarial dos jogadores, que será de R$ 4,5 milhões por mês. Logo, novos movimentos serão realizados apenas se a comissão técnica diagnosticar mais problemas de ordem técnico no grupo. Há expectativa também do retorno do volante Dieguinho, que sofreu cirurgia no tornozelo e retorna em maio.

Vale ressaltar que a janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no dia 2 de março. O período de inscrições para fase decisiva do Campeonato Cearense fecha nesta sexta-feira (13).

O grupo atual, incluindo as joias do Sub-20, conta com 34 peças. A gestão focou em perfil polivalente, com experiência na Série B e bom porte físico.

Elenco do Ceará para 2026