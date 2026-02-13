Com 10 reforços, Ceará define base do time para Série B; veja elenco
A gestão avalia que o plantel não tem mais lacunas em posições
A diretoria do Ceará avançou na montagem do elenco e montou a base da equipe para a temporada de 2026. Com 10 reforços, a equipe avalia que preencheu as lacunas e entregou pelo menos duas opções para cada um dos setores. É fato que isso não significa que novas peças estão descartadas, mas o objetivo agora é intensificar os trabalhos para consolidar a equipe comandada pelo técnico Mozart para a Série B.
Os oficializados de momento são: o goleiro Jorge (ex-Grêmio), os zagueiros Luiz Otávio (ex-Mirassol), Júlio César (ex-América-MG) e Ronald Carvalho (ex-Maringá-PR); o lateral-direito Alex Silva (ex-Coritiba); o lateral-esquerdo Fernando (ex-Athletico-PR); os meias Matheusinho (ex-Sport) e Juan Alano (ex-Gamba Osaka-JAP); além do atacante Wendel Silva (ex-Santa Clara-POR).
Além dos nove, o Vovô prepara o anúncio de mais uma peça. A lista contempla o lateral-esquerdo Sanchéz, que foi revelado na base alvinegra e retorna para a equipe mais experiente, agora com 30 anos, após encerrar o Campeonato Paulista pelo Noroeste-SP.
Com as saídas do plantel logo após o rebaixamento da Série A, além das vendas do zagueiro Willian Machado e o atacante Guilherme, o clube estabilizou a folha salarial dos jogadores, que será de R$ 4,5 milhões por mês. Logo, novos movimentos serão realizados apenas se a comissão técnica diagnosticar mais problemas de ordem técnico no grupo. Há expectativa também do retorno do volante Dieguinho, que sofreu cirurgia no tornozelo e retorna em maio.
Vale ressaltar que a janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no dia 2 de março. O período de inscrições para fase decisiva do Campeonato Cearense fecha nesta sexta-feira (13).
O grupo atual, incluindo as joias do Sub-20, conta com 34 peças. A gestão focou em perfil polivalente, com experiência na Série B e bom porte físico.
Elenco do Ceará para 2026
- Goleiros (4): Bruno Ferreira, Richard, Jorge e Gustavo Martins (base)
- Laterais-direitos (2): Alex Silva e Rafael Ramos
- Zagueiros (7): Éder, Ronald Carvalho, Julio César, Luiz Otávio, Luiz Otávo, Gilmar (base) e Gabriel Rocha (base)
- Laterais-esquerdos (3): Fernando, Eric Melo e Sanchéz
- Volantes (6): Zanocelo, Dieguinho, Lucas Lima, Richardson, Pedro Esli (base) e João Gabriel (base)
- Meias (4): Vina, Matheus Araújo, Juan Alano e Melk (base)
- Atacantes (8): Pedro Henrique, Lucca, Fernandinho, Matheusinho, Gabriel Amaral (base), Enzo Lodovico (base), Kauã Ziegler (base), Giulio (base).