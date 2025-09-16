Ceará tem problemas na defesa para jogo contra o Bahia; veja desfalques e soluções

O técnico Léo Condé tem problemas na defesa do Ceará para a 24ª rodada da Série A de 2025. Da linha defensiva que atuou no empate em 2 a 2 com o Vasco no domingo (14), apenas o zagueiro Willian Machado está à disposição. Assim, o Vovô busca novas soluções para o duelo com o Bahia.

Naquela ocasião, em São Januário, o time contou com os zagueiros Willian Machado e Marcos Victor, o lateral-direito Fabiano e o lateral-esquerdo Matheus Bahia - além do goleiro Bruno Ferreira.

Das peças de linha, Fabiano está suspenso por cartões, enquanto Marcos Victor e Matheus Bahia pertencem ao próprio Bahia, logo não jogam devido às cláusulas contratuais.

A reapresentação alvinegra ocorre nesta terça-feira (16), com programação de treinos até sexta (19). O clássico com o time baiano será no sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, pelo Brasileirão.

Soluções do elenco

Para a partida, caso Léo Condé seja mais pragmático, a alternativa é apenas substituir o trio pelos reservas imediatos: o zagueiro Marllon, o lateral-esquerdo Nícolas e o lateral-direito Rafael Ramos. Assim, não mexeria na estrutura tática (4-3-3) e apostaria nos suplentes para manter a estratégia.

O contraponto principal é o lado esquerdo, com desempenho abaixo de Nícolas. Diante do mesmo Bahia, nos dois últimos encontros da temporada de 2025, Rafael Ramos foi até deslocado ao setor. Por isso, uma outra variação seria a adesão de três zagueiros, com possibilidade do uso de alas.

A adesão do 3-4-3 não é comum no trabalho de Condé à frente do Vovô, o que reduz as expectativas. No entanto, uma possibilidade seria o uso de Marllon, Willian e Éder na linha defensiva, com Rafael Ramos de ala pela esquerda e o atacante Galeano funcionando na direita. Assim, dois volantes estariam no meio, abrindo espaço para mais uma peça ofensiva na equipe.

Vale ressaltar que a comissão técnica também não terá o volante Richardson e o atacante Fernandinho, suspensos. Desfalque contra o Vasco, o meia Lucas Mugni será reavaliado pela comissão técnica após lesão na posterior da coxa direita.

Jogo importante

Legenda: Ceará e Bahia voltam a se enfrentar na Série A de 2025 Foto: Rafael Rodrigues / Bahia

No fim, a missão de Condé é encontrar a melhor estrutura para surpreender o Bahia. Em 2025, o Ceará enfrentou o adversário em três ocasiões, mas foi superado em todos, sempre por placares mínimos. Deste modo, é fato que as duas equipes se conhecem, e cabe ao Vovô tentar algo novo.

No futebol baiano, nos tempos de Vitória-BA, Condé levou vantagem diante de Rogério Ceni no Ba-Vi, com o título estadual de 2024. Assim, a rivalidade à beira do campo ganha um outro capítulo.

Na tabela de classificação, o Ceará está em 11º colocado, com 27 pontos. O Bahia é o 5º, com 36.

Retrospecto de Ceará x Bahia em 2025